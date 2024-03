Lutto improvviso in Italia, si è spento un celebre volto dello sport

Dramma nel mondo dello sport italiano, è morto improvvisamente un volto noto: dolore enorme per tutti i tifosi

Una tragedia incredibile ha sconvolto il mondo dello sport italiano: ci ha lasciati un grande protagonista, un personaggio amato da tutti, punto di riferimento per un’intera comunità. Un nome che resterà nella storia della sua disciplina e della sua città, essendo stato considerato a lungo come l’anima pulsante del suo stesso sport in una provincia importante del Sud Italia.

Per chi lo ha conosciuto, per chi ha avuto modo di lavorare con lui o per chi ha semplicemente beneficiato del suo straordinario impegno a favore dello sport, il momento è di assoluto dolore. A piangere non è solo la città di Avellino o la comunità degli appassionati di uno sport di nicchia, come il badminton, bensì tutti coloro che hanno incrociato nel proprio percorso di vita un personaggio straordinario come Costantino Maietta.

Grande decano del badminton e del para-badminton nel nostro paese, è scomparso improvvisamente all’età di 72 anni, come comunicato sul sito e su tutti i canali social della Fiba (Federazione italiana badminton).

Badminton in lutto: è morto Costantino Maietta, pioniere del para-badminton

Come sottolineato dalla Federazione nel proprio comunicato, il lutto è stato grave per l’intera famiglia del badminton, e non solo per la comunità avellinese. Maietta era stato infatti presidente dell’ASD CFFS Atletica Avellino e Delegato Provinciale della Fiba nella città irpina, ma si era distinto anche come vero e proprio pioniere del para-badminton.

Nel corso della sua intera vita aveva cercato di rendere questa disciplina sempre più seguita a livello agonistico, proponendola anche alle scuole per coinvolgere sempre più ragazzi in uno sport educativo e appassionante.

E per quanto il badminton possa sembrare uno sport poco seguito e dall’importanza relativa nel nostro paese, il contributo di Maietta per l’intera comunità avellinese è stato enorme. Lo ha sottolineato anche Vittorio D’Alessio, sindaco di Mercogliano.

“Il professore aveva una grinta contagiosa e un’umiltà incredibile, amava lo sport ma possedeva un garbo ammirevole. Per questo motivo era diventato un punto di riferimento non solo per i suoi atleti, ma anche per tanti altri cittadini“.

Insieme, il primo cittadino e il professor Maietta avevano realizzato diverse iniziative di grande valore sportivo e umano per la provincia avellinese. In qualche modo, Maietta era stato per lui un maestro, e anche per questo motivo, in un momento di così grande dolore, D’Alessio non ha potuto esimersi da esprimere la propria vicinanza alla sua famiglia, utilizzando parole condivise dall’intera comunità mercoglianese. E non solo tra gli appassionati di sport.