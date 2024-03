“Non potrà più camminare”: infortunio tremendo, l’annuncio ufficiale

Dopo il terribile infortunio e l’operazione d’urgenza, il calciatore è atteso da una lunga riabilitazione: voci incontrollate hanno però allarmato tutti

Quel che è accaduto al minuto 89 di una sfida che, già emozionante di suo, verrà ricordata come quella in cui un arbitro – Jesus Gil Manzano – ha fischiato la fine del match pochi istanti prima che un giocatore si apprestasse a segnare il gol vittoria, resterà fissa nella memoria dello sfortunato protagonista di un terribile infortunio. Occorso una manciata di minuti prima dell’assurdo finale.

Le scene di disperazione tanto dei giocatori del Valencia quanto di quelli del Real Madrid – le due contendenti nella sfida del ‘Mestalla’ nello scorso 2 marzo – sono ancora lì a turbare la tranquillità di tutti gli sportivi. Dopo un contrasto col merengue Tchouameni infatti, Mouctar Diakhaby si è accasciato a terra in preda ad un dolore insopportabile.

Il francese del Real è infatti caduto sulla gamba destra del difensore centrale, provocando una grave lussazione al ginocchio destro che sembrava aver danneggiato anche parte dei nervi della gamba. Il calciatore è stato portato subito in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno accertato l’entità dell’infortunio: nessun interessamento dell’arteria poplitea, come si era temuto in un primo momento.

Questo ha purtroppo solo parzialmente fatto rientrare l’allarme sulle condizioni del giocatore – già operato d’urgenza – che non potrà rientrare in campo prima di almeno un anno. A preoccupare ulteriormente sono state però delle voci incontrollate che lo stesso franco-guineano si è affrettato a smentire.

Diakhaby passa al contrattacco: “La gente non sa cosa dice”

“Sto meglio dopo l’operazione, è stata un po’ lunga ma in generale ora sto meglio. Sto molto bene. Queste cose accadono a volte nella vita e devi accettarle. Il calcio a volte ti dà molto, ma altre volte ti dà questo e ottieni questo. Anche tu devi essere felice“, le parole che il calciatore, fattosi fotografare sorridente e grintoso dal letto d’ospedale, ha affidato al suo profilo Instagram.

Prima del post che ha in qualche modo tranquillizzato i tifosi però, il difensore si era affrettato a smentire delle terribili voci circolate sul suo conto. Indiscrezioni che lo avrebbero voluto incapace perfino di tornare a camminare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mouctar Diakhaby (@mouctar_dkh)

“Quello che non riesco a capire è perché la gente parla senza sapere veramente cosa ho avuto” ha detto il giocatore a ‘Relevo’. “La mia famiglia mi ha chiamato preoccupata. Chiedendomi se sarei tornato a camminare di nuovo oppure no. Sì, non c’è nessun problema con il nervo, lo ripeto: sto bene“, ha concluso.