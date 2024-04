Bayern, Tuchel: “Ancelotti una leggenda. Piccoli dettagli decisivi”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Real Madrid: “Questa partita è come una finale. Il nostro obiettivo è arrivare a Wembley. Abbiamo battuto l’Arsenal e questo ci ha dato molta fiducia. Giocare contro il Real Madrid è un passo molto importante. Siamo ansiosi di scendere in campo. Siamo concentrati solo sulla partita di domani”.

Su Ancelotti. “Una leggenda. Ci prepareremo bene, anche se avremo un giorno in meno per prepararci. Siamo tutti emozionati di affrontare questa partita. È importante concentrarsi su noi stessi. Dobbiamo avere disciplina per trovare soluzioni. Abbiamo esperienza, sia io e i giocatori”.

Su Bellingham: “La sua crescita è incredibile. Quando giochi per un club così grande giochi per questo. Lui gestisce bene la situazione, anche se le aspettative sono enormi. Dobbiamo trovare soluzioni”.

“Dobbiamo avere tattica, ma anche libertà. Non possiamo pensare solo alla tattica. I ​​piccoli dettagli decideranno questo match. Forse un po’ di fortuna ci aiuta, ma non possiamo dipendere solo dalla fortuna”.