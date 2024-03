Pioli: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Si parla troppo del futuro”

Stefano Pioli alla fine di Milan-Empoli ha parlato della gara e si è mostrato soddisfatto per la vittoria ottenuto. I rossoneri con questi tre punti superano, almeno temporaneamente, la Juventus e si piazzano al secondo posto. Il tecnico dei rossoneri ha parlato anche del suo futuro, glissando ancora sulle reali intenzioni sue e della società, anche considerato che l’attuale contratto di Pioli col Milan scade solo al termine della stagione 2024/25.

Pioli: “Pulisic ci sta dando tanto. Il mio futuro al Milan? Lavoro per continuare qui”

Il tecnico del Milan ha parlato della gara facendo solo complimenti ai ragazzi: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Abbiamo creato tanto, anche se abbiamo segnato un solo gol. Nel secondo tempo abbiamo controllato bene – ha detto il tecnico di Parma, parlando dell’evoluzione della gara. Pioli ha poi aggiunto qualcosa anche sulla sfida di Europa League che attende il Milan contro lo Slavia Praga – Se fossimo riusciti a raddoppiare, avremmo sofferto di meno. Abbiamo sofferto e stretto i denti, anche con giocatori che hanno giocato in Europa League. Questa è una settimana importante per la nostra stagione“.

Sui singoli, si è soffermato sull’autore del gol della vittori, Christian Pulisic, sempre più protagonista nel Milan di Pioli 23/24: “Pulisic non ha mai giocato così tanto negli ultimi 7/8 anni. Lo stiamo gestendo bene. Lui è intelligente. Ci sta dando tanto sulla qualità e l’intensità“. Piccola menzione anche per l’autore dell’assist: “Okafor ha fatto bene nell’uno contro uno. Avrebbe potuto fare meglio nell’attaccare la porta“. Poi l’ex allenatore di Fiorentina e Inter ha parlato del suo futuro al Milan: “Io continuo a dire che il club mi sta facendo lavorare nel miglior modo. Si parla troppo di futuro. Quello che sto vivendo al Milan è importantissimo. Sto facendo il massimo per far sì che questo duri a lungo“.