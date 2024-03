Milan, vittoria sofferta. Il ritorno a Praga non sarà facile

La serata di Europa League ha restituito al pubblico di San Siro un Milan non soddisfacente. Nonostante la vittoria con doppio vantaggio che porterà il Diavolo serenamente a giocarsi il ritorno a Praga, la squadra di Stefano Pioli avrebbe potuto fare ben di più. La squadra rossonera ha giocato per oltre un’ora in superiorità numerica e la delusione per non aver ipotecato il passaggio del turno traspariva nel post gara dalle parole del tecnico rossonero.

Slavia Praga sottovalutato?

Il tecnico e i giocatori rossoneri hanno respinto al mittente la possibilità che la squadra abbia sottovalutato la sfida contro lo Slavia Praga. Il Milan ha concesso due reti ad una squadra in 10 uomini senza riuscire a prendere davvero il largo. Anzi, paradossalmente col gol del 3-2 di Schranz, la gara si è inaspettatamente riaperta. I biancorossi si sono dimostrati forse più organizzati e tecnicamente temibili di quanto ci si attendesse. Tuttavia, per quanto organizzata e tecnicamente preparata la formazione ceca è rimasta in 10 già al 26° minuto non avrebbe mai dovuto mettere così in difficoltà i rossoneri.

Date queste premesse, anche se ci dovesse essere stata sottovalutazione, i rossoneri non possono certamente abbassare la guardi per il ritorno. In casa dello Slavia Praga, in questa annata, la Roma di Mourinho ha perso 2-0, un risultato che per esempio nella situazione del Milan porterebbe ai tempi supplementari.

Milan, difesa da rivedere. Pioli vuole di più

Stefano Pioli nel post partita non si è nascosto. Il risultato e soprattutto il modo in cui è maturato non è stato soddisfacente. L’impressione è che in 11 contro 11, al di là del dominio nel possesso palla del Milan, la gara sarebbe stata completamente diversa. Nell’intervista post gara, Pioli ha ammesso di non essere stato soddisfatto dal risultato finale del match. Il tecnico parmigiano ha ammesso che offensivamente avrebbe gradito più incisività.

L’aspetto più deficitario però è stato quello difensivo. Il Milan è tornato a soffrire i calci piazzati come in passato. Un problema che in questa stagione era stato limitato rispetto ai numeri delle scorse annate. Ieri sera, i rossoneri hanno sbagliato in più di un’occasione: a causa della leggerezza dei singoli hanno subito il primo gol dello Slavia Praga (pur effetto di un gran tiro dalla distanza) e a causa dell’errore nella valutazione della linea difensiva è arrivato il secondo gol ceco. Aspetti su cui è facile intervenire Pioli, che però confida nella possibilità di trovare più spazi al ritorno, quando i biancorossi praghesi dovranno necessariamente attaccare per rimontare.