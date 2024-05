Italia, problemi al cuore e ritiro shock: tifosi spiazzati dall’ufficialità

Ritiro shock per il giocatore italiano che ha annunciato di avere problemi al cuore: tifosi spiazzati dopo l’ufficialità

Il mondo dello sport italiano deve salutare uno dei suoi atleti più famosi che ha deciso di ritirarsi annunciando di aver problemi al cuore che non gli consentono di proseguire l’attività agonistica.

All’inizio delle Olimpiadi di Parigi manca sempre meno e l’Italia spera di essere tra i protagonisti, portando a casa quante più medaglie possibili. Ai Giochi Olimpici, la nazionale tricolore si è sempre fatta valere in quasi ogni sport ed anche stavolta i tifosi si augurano possano essere delle Olimpiadi indimenticabili.

Tuttavia, a pochi mesi dal via, i sostenitori azzurri sono stati scioccati dall’annuncio di un importante atleta che ha deciso di ritirarsi, ovvero Daniele Garozzo. Il 31enne originario della Sicilia e noto schermidore ha annunciato via social il proprio ritiro a causa delle sue condizioni di salute, rivelando di avere problemi al cuore e lasciando tutti sotto shock.

Scherma, Garozzo si ritira per problemi cardiaci: tifosi spiazzati

Daniele Garozzo non tirerà mai più di scherma. L’atleta di 31 anni originario della Sicilia, attraverso un emozionante post sul suo profilo Instagram, ha infatti annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Garozzo ha rivelato come già da tempo aveva preso questa decisione per dedicarsi ad altro e che alla fine, dopo lunghe riflessioni, ha scelto di ufficializzare il suo addio al mondo della scherma.

Alla base del ritiro del giocatore, come annunciato da lui stesso, ci sono problemi cardiaci che gli impediscono di continuare a praticare lo sport che ama. Garozzo ha rivelato come il suo cuore si sia “infortunato” e che è dunque costretto a lasciare la scherma, accettando però con serenità questo suo ritorno, conscio di aver fatto il massimo fino ad oggi.

Vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016, Garozzo ha scioccato tutti i tifosi con questo annuncio via social, ma quando si parla di cuore è bene non scherzare ed il ritiro è stato inevitabile. Il giocatore, però, non ha intenzione di starsene con le mani in mano essendo ancora molto giovane, ed ha fatto sapere come continuerà gli studi di medicina specializzandosi in cardiologia.

L’intenzione di Garozzo è quella di “studiare e divulgare le condizioni cardiologiche, spesso misconosciute, che possono affliggere la popolazione sportiva”, cercando di salvare la vita a molto atleti. Un obiettivo molto nobile da parte del tiratore di scherma siciliano che dopo essere stato un campione nello sport, vuole esserlo anche nella vita e non gli si può che fare un grosso in bocca al lupo per questa nuova, importante avventura.