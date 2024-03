“Qualcosa di anomalo”: Alonso e il Gp truccato, c’è il testimone

In Formula Uno non smettono di esserci polemiche attorno all’ormai famoso caso Red Bull. Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena sul passato

La stagione di Formula Uno è cominciata, i fan di tutto il mondo assistono con passione ai propri beniamini e c’è curiosità per capire se qualcuno sarà davvero in grado di competere con il favoritissimo e tre volte campione del mondo Max Verstappen, apparso quasi imbattibile sin dalle prime battute.

Finora la Ferrari sembra tra le poche monoposto in grado quanto meno di competere con la Red Bull anche se per la vittoria finale del Mondiale al momento sembrano esserci pochi dubbi. L’unico vero problema che impensierisce in questo momento Max Verstappen e la Red Bull riguarda purtroppo il caso Horner, il sexgate che ha visto l’assoluzione del Team Principal ma continue polemiche e frecciate negli ultimi giorni.

I rapporti in casa Red Bull tra Horner e Verstappen sono ai minimi termini e sulla vicenda ha parlato anche l’ex pilota Vitantonio Liuzzi, intervenuto ai microfoni di ‘Fanpage’. L’uomo ha parlato della situazione Horner e ha condiviso la scelta di Red Bull di confermarlo, Horner è Team Principal da 19 anni e conosce tutte le dinamiche della scuderia austriaca. Tra le tante cose Vitantonio ha poi svelato un clamoroso retroscena sulla Formula Uno del passato, parole che scioccano i fan.

Formula Uno, retroscena shock su Alonso

Non solo la Red Bull in quanto negli ultimi giorni si è parlato anche dell’indagine della F1 sul presidente FIA Mohammed Ben Sulayem e Liuzzi ha voluto dire la sua anche su questa querelle: “Non me la sento di commentare perché c’è un’indagine in corso, ma in Formula Uno c’è sempre stato chi ha provato a fare il furbetto”. Parole forti e poco dopo Liuzzi svela anche altri casi del passato ricordando:

“Penso alla Spy Story Ferrari-McLaren del 2007, il Crash Gate-Renault dell’anno dopo e tanti altri. Ricordo a Singapore quando vinse Fernando Alonso, nell’aria si respirava qualcosa di anomalo e tutti erano straniti da quella situazione”.

Liuzzi sottolinea quel caso e in tanti non hanno dimenticato quello che accadde. Era il 2008, Alonso vinse la gara grazie ad un incidente del compagno di squadra Nelson Piquet Jr, incidente secondo alcuni studiato quasi come strategia dalla squadra per favorire lo spagnolo.

Uno stop che ancora oggi fa male a Felipe Massa, sconvolto ricordando un problema che di fatto condizionò e non poco il suo Mondiale. Solo rumors, per alcuni qualcosa di più ma parole che fanno male e non poco a tutti gli appassionati di Formula Uno.