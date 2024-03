Sinner primo in classifica: è bastata una sola vittoria

Dopo il brillante esordio ad Indian Wells, il campione altoatesino si è assicurato il primo posto: i punti di Sinner parlano chiaro

Missione compiuta per Sinner. E ci mancherebbe altro, sostengono i più esigenti tifosi del campione italiano, che con l’affermazione contro l’australiano Thanasi Kokkinakis nel match di esordio al BNP Paribas Open 2024 – disputatosi alle ore 12 locali, quando il sole già picchiava forte sull’Indian Wells Tennis Garden – si è assicurato non solo l’accesso ai sedicesimi di finale del prestigioso Masters 1000 californiano.

Con la vittoria, comoda nel punteggio, meno nello svolgimento soprattutto nel primo set, contro il numero 99 del mondo, Jannik Sinner ha infatti compiuto un passo decisivo nel mantenimento di un primato che detiene sostanzialmente dal primo torneo di questo finora trionfale 2024.

Non parliamo del numero di vittorie consecutive nel circuito – 16 -, non parliamo del parziale aperto, dallo scorso ottobre, di 33 vittorie sugli ultimi 35 incontri (sono escluse dal conteggio le 5 vittorie di fila, tra singolare e doppio, messe a segno a Malaga in Coppa Davis), e nemmeno del numero di tornei vinti nell’anno (2), che detiene in coabitazione con Ugo Humbert.

Stiamo parlando di una classifica parallela a quella del ranking vero e proprio, ma non per questo meno importante. La pietra nella corsa al secondo posto detenuto da Carlos Alcaraz è stata già apposta, ma con il trionfo su Kokkinakis (sconfitto 6-3 6-0) Sinner ha già messo in cascina un traguardo.

Sinner è già primo: irraggiungibile per chiunque

2550. Tanti sono i punti già accumulati dal nativo di San Candido nell’ATP Race del 2024, quella che dovrà determinare i migliori 8 tennisti che prenderanno parte alle Nitto ATP Finals di Torino. La kermesse che per inciso è costata a Sinner una delle due sole sconfitte subite da Pechino in poi.

Dopo aver incamerato i 10 punti di partecipazione ad Indian Wells, Sinner ne ha messi da parte anche 40, quelli relativi alla vittoria nel match di trentaduesimi di finale contro Kokkinakis. Portandosi alla suddetta quota di 2550 punti, l‘azzurro è già certo di restare primo nella Race anche dopo il primo dei due tornei del Sunshine Double.

Il più diretto inseguitore del talento altoatesino, il russo Daniil Medvedev, può infatti arrivare, vincendo eventualmente il torneo, al massimo a 2500 punti. Ovvero sotto al trionfatore di Melbourne. La Race del 2024 finora sta riservando non poche sorprese. Se non lo è il fatto che Jannik capeggi la classifica, lo è certamente la terza posizione di Alex De Minaur, la sesta di Sebastian Baez e la settima di Ugo Humbert. Nonché l’ottava, l’ultima che garantisce l’accesso a Torino, di Sua Maestà Novak Djokovic.