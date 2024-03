Verstappen addio Red Bull: c’è già il piano B

Futuro incerto per Max Verstappen: dietro le quinte della Red Bull è già stata predisposta una più che valida alternativa per sopperire ad un eventuale addio

Nel fervore che ha accompagnato il Gran Premio di Gedda di ieri l’aria si è fatta densa di tensioni e il destino di Max Verstappen alla Red Bull sembra essere sempre più in bilico. Tuttavia, l’eventuale addio del talentuoso pilota olandese alla squadra potrebbe rivelarsi più clamoroso nella forma che nella sostanza, poiché le crescenti tensioni tra la sua famiglia e il team principal Christian Horner sembrano sempre più intense.

Durante il periodo di riflessione prima della sfida saudita di ieri, le polemiche infuocate come braci ardenti hanno divorato gli animi all’interno del team Red Bull, culminando nel pubblico appello di Jos Verstappen contro Horner. Mentre il padre di Max era assente dal circuito, trattenuto da pregressi impegni di rally, Horner si ergeva nuovamente al muretto, dimostrando la sua inossidabile determinazione.

La rottura apparentemente insanabile tra la famiglia Verstappen e Horner è diventata evidente negli ultimi giorni, con sia Helmut Marko che Max stesso schierati al fianco di Jos. Marko non si è sbilanciato sull’eventuale approdo di Max alla Mercedes, mentre il pilota olandese ha affermato che suo padre non conosce l’arte della menzogna, lasciando una flebile porta aperta per Toto Wolff, sebbene consideri l’evento altamente improbabile.

Red Bull-Verstappen: tutti i nomi in caso di addio

Sebbene Horner abbia continuato a sottolineare la non imprescindibilità di Verstappen per il successo della squadra, sembra che l’addio del pilota sia diventato un’opzione sempre più concreta sotto la gestione del team principal. Con il sostegno della maggioranza thailandese di Red Bull, guidata da Chalerm Yoovidhya, Horner procede con ostinata indifferenza.

La bravura del team principal emerge nel suo piano B ben definito nel caso Verstappen decidesse di abbandonare la squadra. Secondo le indiscrezioni di ‘F1-Insider’, Horner avrebbe già in serbo un piano per reclutare Alexander Albon dalla Williams e Oscar Piastri dalla McLaren.

Nonostante i vincoli contrattuali dei due piloti fino al 2025, Red Bull sembra pronta a stendere generose cifre pur di assicurarsi i loro servigi. La particolare attenzione alla provenienza thailandese di Albon, in sintonia con la famiglia Yoovidhya, e il manager di Piastri, Mark Webber, noto nella cerchia di Milton Keynes, aggiungono ulteriori sfumature a questa intricata situazione.

Mentre l’addio di Max Verstappen alla Red Bull potrebbe suscitare un risalto clamoroso in tutto il mondo, pare che le tensioni dietro le quinte tra la sua famiglia e Christian Horner abbiano creato una breccia che potrebbe renderlo inevitabile. I rapporti, anche se gloriosi in passato, non devono necessariamente essere eterni, e la Red Bull dimostra di essere pronta a un futuro senza il suo talentuoso pilota, grazie alla sagacia di Horner nel preparare un piano B che tiene conto di ogni eventualità.