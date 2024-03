Batosta Sinner, un’icona della tv vuota il sacco: rivelazione inattesa

Il tennista azzurro Jannik Sinner è ormai sempre al centro della cronaca locale e nazionale. Ogni sentenza sull’altoatesino fa notizia

Con la definitiva consacrazione degli ultimi mesi Jannik Sinner è diventato uno dei più grandi protagonisti non solo del tennis, ma di tutto lo sport italiano. Dedito al lavoro e diverso rispetto a campioni del passato come Alberto Tomba o Valentino Rossi, Jannik sta conquistando con il sacrificio e anche con la sua timidezza tutti i tifosi.

In Italia e soprattutto in giro per il mondo il talento altoatesino piace a tutti, in ogni torneo bambini, donne o uomini vogliono far foto o parlare con il proprio beniamino. Sinner è una persona molto umile, non gli piacciono cose eccessive e pensa solo a crescere e migliorarsi. Gli ultimi mesi – tra l’altro – gli stanno dando davvero una grossa ragione: in pochi mesi Jannik è passato da un’ottima Top Ten in pianta stabile ad essere tra i dominatori del circuito.

Dopo la semifinale a Wimbledon in cui fu sconfitto nettamente da Djokovic, Sinner ha cambiato marcia, ha perso solo in finale alle Atp Finals di Torino e poi non si è più fermato. Solo vittorie, a partire dalla Coppa Davis di Malaga dove ha trascinato l’Italia in singolare e in coppia con l’amico Lorenzo Sonego a un successo che mancava davvero da troppo tempo. Poi i risultati storici in questa stagione, la vittoria Slam di Melbourne e la vittoria a Rotterdam, torneo 500 Atp che gli ha consentito di diventare numero 3 al mondo.

Jannik Sinner e le parole a sorpresa

Per quel che riguarda invece la vita privata Sinner tiene molto a questo aspetto e vuole assolutamente il massimo riserbo. L’azzurro è fidanzato con la modella Maria Braccini, i due fanno poche apparizioni pubbliche e vivono in questo modo la propria relazione. Jannik piace anche alle ragazze, alle donne e nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno lasciato di stucco. Parlando ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ l’attrice Lory Del Santo ha parlato anche di tennis e ha rilasciato parole abbastanza particolari su Sinner, affermando che è fortissimo.

Poi l’intervista è diventata più simpatica e Lory incalzata ha continuato: “Se lo corteggerei? Beh, Jannik è forte ma non è sexy. Il mio sangue è più per Alcaraz, è più per una come me. Anche se è un pò basso, è 1,83 mentre a me piacciono da 1.88 in più”. Una piccola e simpatica “bocciatura” per Sinner che – sicuramente – proverà a prendersi le sue rivincite in campo. L’azzurro è anche molto seguito e dopo la vittoria in Australia è il tennista italiano con più follower in circolazione.