Cosenza, addio a Caserta: Bisoli e Viali per la successione

Decisione presa in casa Cosenza. Si procede all’esonero di mister Caserta dopo l’ultima sequenza di risultati negativi che hanno messo a repentaglio la classifica dei calabresi. La scelta di andare decisi su una svolta in panchina è arrivata direttamente dal Presidente Guarascio, scavalcando anche il direttore sportivo Roberto Gemmi. Per la successione trovano conferma le indiscrezioni di Cosenza Channel che facevano riferimento al profilo di Pierpaolo Bisoli come prima scelta. I costi dell’operazione portano a valutare anche delle possibili alternative, come per esempio quella che risponde al profilo di Viali che già ha allenato i rossoblu.