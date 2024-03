Leclerc shock: non se lo aspettava nessuno

Parole spiazzanti quelle di Charles Leclerc. Cosi il pilota della Ferrari ha parlato dopo il Gran Premio di sabato in Arabia Saudita

Ancora una volta Red Bull, ancora una volta doppietta. Sabato nel Gran Premio dell’Arabia Saudita si è nuovamente confermata quella che sembra una leadership ormai consacrata e difficile da scalfire. La vittoria di Max Verstappen a Jeddah sembra non fare nemmeno cosi tanto notizia, considerando il lavoro fatto nelle qualifiche ed in generale quello che è un andamento ormai costante che si è consolidato da mesi.

La Ferrari resta in scena, con un giovanissimo Oliver Bearman che si è preso gli elogi e gli abbracci di tantissimi tra appassionati e protagonisti del settore. Come quello immortalato con Lewis Hamilton, che aspettato il 18enne pilota inglese (e dunque connazionale) per abbracciarlo e fargli i complimenti. Un settimo posto alla prima gara in Formula 1, arrivata tra l’altro cosi ‘improvvisamente’, è un risultato straordinario che regalato grande soddisfazione anche in casa Ferrari.

Una soddisfazione che ovviamente anche quella di Charles Leclerc per il risultato del compagno, che al tempo stesso nella mente del pilota monegasco va a scontrarsi con l’insofferenza nei confronti di un Mondiale che è cominciato ancora alle spalle di Verstappen e Perez.

Ferrari, Leclerc spiazza tutte: le sue parole dopo il GP di Arabia Saudita

Il terzo posto conquistato a Jeddah rappresenta chiaramente un risultato positivo, che va sommandosi a quello di Bearman ed al quale tutta la Scuderia guarda con grande favore soprattutto in relazione all’assenza di Sainz che ha preoccupato e non poco alla vigilia della gara. Lo stesso Leclerc, però, ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni dopo il GP.

“Noi però avevamo un bel passo, con giro veloce nel finale. Le sensazioni sono piuttosto buone”, ha detto Leclerc ai microfoni della ‘Formula1’ come riportato da ‘F1-News’. Il pilota della Ferrari, poi, si è lasciato andare a quello che sembra anche uno sfogo su quella che è stato il pomeriggio (italiano) di sabato: “Gara noiosa, le Red Bull avevano un vantaggio e avevamo un certo distacco su quelli dietro, ma va bene così. Rispetto all’anno scorso è andata meglio, ero più di solo. Una delle piste più difficili del Mondiale, e il problema maggiore è al collo”, ha detto Leclerc.

In casa Ferrari si guarda avanti con la fiducia di chi a piccoli passi sta lavorando e cercando di diminuire un divario che ad oggi resta molto importante.