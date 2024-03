Dopo il ko dell’Allianz Arena e la conseguente eliminazione dalla Champions League la formazione allenata da Maurizio Sarri si tuffa immediatamente in campionato: all’Olimpico arriva la squadra guidata da Gabriele Cioffi, con le probabili formazioni di Lazio-Udinese che chiuderanno la 28esima giornata di Serie A. I biancocelesti, attualmente al nono posto, dovranno invertire un trend negativo in campionato: due ko consecutivi contro Fiorentina e Milan con un solo gol segnato nelle ultime due e, con un’Udinese desiderosa di raccogliere nella Capitale punti salvezza.

Miglior undici possibile per i padroni di casa, con Isaksen e Castellanos pronti ad entrare a gara in corso considerando le numerose assenze per squalifica: Maurizio Sarri, anch’egli squalificato, non potrà schierare Marusic, Pellegrini e Guendouzi. Stesso discorso per Gabriele Cioffi che arriva all’Olimpico con alcune indisponibilità importanti: gli squalificati Ebosele e Walace, oltre al lungodegente Deulofeu ed Ebosse infortunato.

Probabili formazioni Lazio-Udinese: le possibili scelte di Sarri e Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Lautaro Giannetti, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. All.: Cioffi

La squadra arbitrale designata per il match dell’Olimpico. Arbitro: Aureliano; Assistenti: Imperiale-Cecconi; IV uomo: Santoro; VAR e AVAR: Sozza-Mazzoleni.