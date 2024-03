Vialli, la notizia fa commuovere: annuncio da brividi

Impossibile da dimenticare, un dovere ricordarlo. Il mondo del calcio e non solo continua ad onorare il nome e la figura di Gianluca Vialli

È trascorso poco più di un anno da quando Gianluca Vialli ci ha lasciato, sopraffatto da una malattia contro la quale ha lottato come un leone ma che purtroppo alla lunga ha preso il sopravvento. Lo sport italiano però non dimentica uno dei suoi grandi protagonisti, uno dei giocatori che ha dato lustro al nostro calcio.

Dalla sua città natale Cremona fino a Genova e a Torino, i luoghi dei suoi grandi successi sportivi, è tutto un susseguirsi di iniziative e di celebrazioni volte a ricordare il ‘Gianluca nazionale’. I tifosi di Cremonese, Sampdoria e Juventus non lo dimenticheranno mai, com’è giusto che sia.

Vialli però è una sorta di patrimonio comune, anche perché una parte importantissima della sua carriera è trascorsa indossando la maglia azzurra della Nazionale italiana. I suoi gol hanno fatto gioire ed esultare tutti i tifosi italiani.

La figura di Vialli è rimasta ancora più legata ai colori azzurri soprattutto grazie alla grande avventura di Euro 2020, in cui ha preso parte in qualità di capo delegazione. Rimarrà scolpito nella memoria collettiva il commosso e intenso abbraccio con il suo amico fraterno Roberto Mancini subito dopo la conquista dei campionati europei nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Gianluca Vialli, l’iniziativa del Comune di Genoa è commovente: tifosi senza parole

Ma la città di cui Vialli è stato una sorta di figlio adottivo resterà per sempre Genova. Ed è proprio il Comune del capoluogo ligure ad aver approvato un’iniziativa che non può non commuoverei i tifosi blucerchiati e non solo. Come annunciato dall’assessore ai Servizi Civici Marta Brusoni, l’Amministrazione comunale ha approvato la realizzazione di una targa commemorativa.

“Una targa commemorativa Gianluca Vialli, che verrà apposta sul molo che da piazzale Massimo Enrico Poggi si protende verso il mare, “In ricordo dell’ex giocatore, contraddistintosi per il suo impegno sociale, la serietà e la passione per il calcio che ha saputo trasmettere alle giovani generazioni“.

Una splendida iniziativa che di certo sarà accolta con entusiasmo dai tanti tifosi blucerchiati che hanno amato alla follia Gianluca Vialli e quella Sampdoria che tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta ascese ai vertici del calcio italiano conquistando uno scudetto, una Coppa delle Coppe e svariate Coppa Italia.