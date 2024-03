Napoli in campo per la rifinitura a Castelvolturno prima della partenza verso Barcellona. Domani sera al Nou Camp si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partendo dal pareggio dell’andata. In ottica formazione a centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Traore; in attacco il tridente classico Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Titolari anche Rrhamani e Oliveira.

Di seguito i video della seduta di allenamento (cliccate i due link):

IMG_2578

IMG_2577