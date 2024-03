Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, alla vigilia della sfida dell’Inter. Accanto al tecnico dei Colchoneros, il centrocampista Axel Witsel. “L’Inter in questo momento è tra i migliori d’Europa. Abbiamo perso 1-0 in casa della migliore d’Europa in questo momento. Domani la cosa più importante è la concentrazione. Chi la terrà più in alto vincerà. Lautaro nell’Inter ha trovato il suo posto, gioca con l’allenatore che lo valorizza di più per essere tra i migliori d’Europa”.

Conferenza Simeone pre Inter: le parole di Witsel alla vigilia

Witsel: L’Inter è forte in tutti i reparti. Non sarà facile. Ci mettono molta aggressività, molti duelli. Noi su quel piano siamo allo stesso livello. Siamo felici che Griezmann sia tornato. Con lui è differente. Non dico senza pensare, ma dobbiamo giocare intelligentemente