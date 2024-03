È già caso Marquez, cambia team: pronte due moto

Il futuro di Marc Marquez potrebbe non essere alla Ducati: su di lui si stanno muovendo con forza due top team della MotoGP

Il pilota spagnolo, Marc Marquez, ha concluso le gare in Qatar con un quinto e un quarto posto, non arrivando lontano dai migliori ma senza lottare mai veramente per il podio. Nonostante sia solo marzo si pensa già agli sviluppi per il 2025.

C’era grandissima attesa per l’inizio del Motomondiale e in particolar modo per la classe regina. La MotoGP non ha deluso le aspettative, regalando spettacolo in Qatar, con due gare davvero molto entusiasmanti. Si è trattato nella fattispecie di due domini, di Jorge Martin al sabato e di Pecco Bagnaia alla domenica. Il leader del Team Pramac si è confermato super specialista delle Gare Sprint, partendo dalla pole e annichilendo la concorrenza per 10 giri. Discorso diverso con la distanza raddoppiata e con la gestione della gomma che resta uno dei punti di forza del #1.

Bagnaia ha attaccato subito Martin nel primo giro e si è preso la testa della corsa senza mai lasciarla. Un vantaggio su Binder attorno al secondo portato avanti giro dopo giro, con una costanza spaventosa e una gestione che ha ricordato quella dei grandi. E Marquez? Il fenomeno spagnolo si è dovuto accontentare di un quinto posto nella Sprint e di un quarto nel Gran Premio lungo, andando comunque non distante dal podio.

Marc Marquez, addio alla Ducati nel 2025: KTM o Aprilia nel suo futuro

Se le aspettative su Marc Marquez erano altissime, allora si può dire che il Qatar ha rappresentato una delusione. Rimanendo invece alle sue dichiarazioni post test invernali, siamo perfettamente in linea, con una buona top-5 ma nulla di più. La cosa cha maggiormente ha fatto male al #93 è constatare come le Ducati del 2024 abbiano compiuto un netto passo avanti rispetto alla sua GP23. Questo è uno dei problemi che si trovano nel non correre un team ufficiale.

Proprio per questo la soluzione di Gresini potrebbe essere solo transitoria, con Marquez che si sta già guardando intorno per il 2025. La stampa spagnola, con ‘Elnacional.cat’, è stata chiara a riguardo, dando per scontato l’approdo in una squadra Factory fra 12 mesi. Alla finestra ci sono sempre KTM e Aprilia, che sembrano le opzioni più probabili visto che a Borgo Panigale hanno scelto di puntare su Bagnaia a lunga scadenza e possono contare o su Enea Bastianini o sulla promozione di Martin per affiancarlo. Per l’otto volte iridato la chance giusta potrebbe arrivare proprio con il team austriaco, al posto di un Miller che non convince.