Inter, contro l’Atletico un crocevia determinante per i nerazzurri

Oltre verso il Napoli, i riflettori dell’Italia saranno puntati sull’Inter, che domani sera sfiderà l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-0 dell’andata a favore dei nerazzurri, grazie alla rete di Marko Arnautovic. Si ripartirà dalla bolgia del Metropolitano, i nerazzurri arrivano dalla vittoria esterna contro il Bologna e sono nella condizione migliore possibile per affrontare la formazione spagnola.

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, lo ha sottolineato: “Non sappiamo cosa farà l’Atletico, hanno una squadra che cambia durante la partita. Hanno giocatori di grandissima qualità, sarà molto intensa e dovremo essere bravi a gestire difficoltà, che ci saranno come in ogni gara”. Molto dipenderà dal primo approccio della formazione nerazzurra, con gli spagnoli che sin dai primi minuti – grazie anche alla bolgia del metropolitano – proveranno subito a riequilibrare il match. Molto dipenderà anche dal sistema di gioco, nonostante l’Inter abbia dimostrato di poter variare modulo e schema senza problemi: “A volte ha cambiato, è passato al 4-4-2, ma non penso che i moduli facciano la differenza. Quella la farà l’interpretazione dei giocatori, noi siamo qui per fare una partita importante”.

Simeone, in conferenza stampa, ha posto l’accento sul momento negativo dei suoi: “Negli ultimi venti giorni la squadra non ha mantenuto il livello che stava mantenendo prima e il calcio non perdona. Evidentemente vogliamo crescere, a partire da domani. Penso a dormire questa sera e poi giocare domani, sapendo la forza della squadra e dell’avversario, con grande fiducia nei miei giocatori. La concentrazione, è una gara che richiede una concentrazione altissima. Se ce la faremo sarà una grande partita”. Sarà della partita anche Antoine Griezmann, recuperato: “Lo vedo come gli altri compagni, ovviamente il suo rientro in squadra mi dà più soluzioni e possibilità, a livello tattico e anche durante la partita. Chiediamo che faccia la partita che sa fare”.

Simeone ci crede: “È una partita secca, hanno vinto 1-0 e la differenza non è grande, ma sì importante, contro una squadra tra le migliori d’Europa. Però noi abbiamo una buona squadra, ho fiducia nei miei giocatori e faremo una grande partita”.

L’Inter non può sbagliare, vuole provare a bissare lo strepitoso cammino dello scorso anno a partire dalla gara di domani: i nerazzurri sono in un ottimo periodo di forma, l’Atletico in casa ha dimostrato di poter battere chiunque ma questa Inter ha dimostrato di non temere nessuno.