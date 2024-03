La Red Bull ora trema: può andarsene con la clausola

La presenza della clausola sta mettendo grande preoccupazione ai vertici Red Bull: l’addio ora diventa più probabile

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è cominciato esattamente com’era finito, ovvero con il dominio incontrastato della Red Bull e di Max Verstappen. Una tirannia, quella della scuderia di Milton Keynes, che in realtà appare ancora più marcata se consideriamo che finora sono arrivate due doppiette: Sergio Perez, rispetto alla passata stagione, sembra decisamente più in forma, probabilmente anche per merito di una RB20 che al momento non mostra nemmeno un difetto.

L’avversaria più accreditata sembra essere la Ferrari, ma tra la Rossa e la Red Bull c’è comunque un grosso divario. Tuttavia, nonostante queste prime due gare abbiano già fatto capire come evolverà questo Mondiale, all’interno del team anglo-austriaco la situazione è tutt’altro che serena.

La guerra interna che si sta verificando in Red Bull potrebbe portare presto a sviluppi clamorosi. Horner e Marko sono ormai ai ferri corti e pare che ognuno stia facendo di tutto per mandare via l’altro. In questo grande caos Max Verstappen ha cominciato a guardarsi intorno: negli ultimi giorni i rumors di un suo possibile approdo in Mercedes sono diventati sempre più forti.

Addio Verstappen, scatta la clausola: la Red Bull trema

Stando a quanto riportato anche dal sito ‘FormulaPassion.it’, pare che nel contratto di Helmut Marko sia presente una clausola che consentirebbe al tre volte campione del mondo di lasciare la Red Bull se l’80enne di Graz dovesse essere licenziato. Non a caso Verstappen in conferenza stampa ha fatto chiaramente capire di essere dalla parte di Marko, difendendo a spada tratta lo storico manager.

Horner ha definito Marko un “semplice consulente” sottolineando invece quanto Max Verstappen sia importante per la Red Bull: tuttavia il Team Principale non era evidentemente al corrente di questa clausola che potrebbe far saltare il banco. Nel marasma che sta investendo la Red Bull prova a inserirsi Toto Wolff, che ha già contattato anche lo stesso Marko per proporgli un ruolo importante in Mercedes (così da convincere anche Verstappen, ndr).

Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un vertice a Dubai che dirà molto sul futuro della Red Bull. L’addio a Marko provocherebbe quindi un enorme scossone all’interno del team, ma anche un’eventuale cacciata di Horner avrebbe ripercussioni tutt’altro che banali nella scuderia di Milton Keynes. Quello che sembra certo è che si arriverà a una soluzione definitiva: chi la spunterà?