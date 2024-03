Lutto terribile nel calcio: addio al presidente, tifosi sconvolti

Nelle scorse ore è stata registrata purtroppo una nuova scomparsa con i tifosi che salutano con grande commozione un presidente particolarmente stimato

Il mondo del calcio è in lutto: l’addio al presidente è stato toccante nelle scorse ore. Diversi sono i post sui social dei tifosi e delle squadre, che ne ricordano le sue qualità in campo e nella vita di tutti i giorni.

Non è un momento facile per il calcio, visto che c’è una nuova perdita da registrare e che toglie il fiato. In particolare, a piangere sono i tifosi che seguono le vicende del calcio dilettantistico, lì dove spesso i protagonisti diventano riescono a mettere insieme rapporti particolarmente stretti.

Il calcio calabrese in queste ultime ore sta ricordando con grande affetto una figura importante dello sport locale, protagonista nel corso degli anni con tante soddisfazioni maturate grazie a una passione e a un impegno costante. Il cinquantenne Michele Casciaro è scomparso, lasciando la moglie e il figlio nonché un vuoto incolmabile nei tanti che lo hanno conosciuto e stimato nel corso del tempo.

Addio a Casciaro, Calabria in lutto

Cascisro è stato protagonista nel corso degli anni ed in particolare, era tra i fondatori della squadra dedicata a Donato Denis Bergamini, ex calciatore del Cosenza scomparso più di trent’anni fa in circostanze alquanto misteriose.

Casciaro è stato tra i primi a credere a Cosenza in una squadra che portasse il nome dell’ex centrocampista, una mossa apprezzatissima dai tifosi silani. Il team ha poi cambiato città, spostandosi in provincia, con il lavoro di Casciaro che, oltre a legarsi a quest’impresa, è stato apprezzato anche in tante altre società del circondario. Lo stesso Casciaro ha lavorato sia nel settore prettamente calcistico che nel mondo futsal.

Non sono mancati gli omaggi nelle scorse ore, sui social è stato particolarmente sentito proprio il ricordo della DB Rossoblù, di cui ne è stato presidente e vice: “La sua grande esperienza nel mondo del calcio, prima come arbitro e poi come dirigente di lungo corso, ha arricchito le esperienze di tutte le persone che hanno gravitato intorno al mondo rossoblù. Non dimenticheremo mai la passione e l’impegno che ha versato per questi colori ogni domenica”.

L’omaggio del calcio calabrese è particolarmente sentito per Casciaro, che aveva trasmesso passione, competenza e simpatia in campo. In tanti sono stati i dirigenti e i calciatori dei dilettanti che, nel weekend, lo hanno voluto salutare con grande commozione.