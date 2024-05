Il Sole 24 Ore – Inter, legali al lavoro sul prestito di Zhang

Nel focus di Calcio & Finanza de Il Sole 24 Ore, c’è un approfondimento sulla situazione in casa nerazzurra: “Alcuni grandi studi legali internazionali sono al lavoro per cercare di trovare un accordo finale sul rifinanziamento del debito che il presidente dell’Inter Steven Zhang ha nei confronti del fondo californiano Oaktree: un prestito di 380M, che compresi gli interessi, scade il 20 maggio. Secondo indiscrezioni, sul dossier, starebbero lavorando, tramite la sede londinese, gli avvocati d’affari di Latham Watkins, di Dla Piper e di Pedersoli-Gattai. L’obiettivo è arrivare a un accordo entro i primi 10 giorni di maggio, anche se il tempo sta scorrendo velocemente verso la scadenza e la vicenda appare ancora complessa: Zhang sta trattando per rifinanziare il prestito di Oaktree e le trattative sono in corso con il gruppo americano Pimco per ottenere un altro prestito da 400M, con scadenza triennale che andrà a rimborsare quello di Oaktree. Al tempo stesso, la stessa Oaktree ha offerto di prolungare il finanziamento di un anno”.