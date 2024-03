Napoli ko: la Juventus è qualificata al Mondiale per Club 2025

Sorride la Juventus dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League: i bianconeri sono infatti qualificati al Mondiale per Club in programma negli USA nel 2025.

Il regolamento

La Juventus per partecipare al ‘Mondiale per Club’ della FIFA in programma nel 2025, doveva sperare che il Napoli non passasse il turno. Due posti per l’Italia, uno già assegnato. All’Inter, ovviamente, per via di un ranking favorevole. L’altro, o al Napoli o alla Juventus. Fatale per i partenopei la sconfitta contro il Barcellona.