Napoli eliminato, la Juventus al Mondiale per Club 2025

Sarà la Juventus la seconda italiana ad andare al Mondiale per Club 2025, oltre l’Inter. La Vecchia Signora era spettatrice interessata della serata di Champions League. Infatti, i bianconeri avevano bisogno dell’eliminazione del Napoli dalla massima competizione europea per qualificarsi come seconda miglior italiana alla competizione in programma nel 2025. Un passaggio fondamentale per il club che avrebbe ottenuto questa qualificazione poiché il solo gettone di partecipazione vale addirittura 50 milioni di euro.

La Juventus tifava Barcellona

Nel ranking per qualificarsi al nuovo Mondiale per Club, il Napoli aveva 42 punti mentre la Juventus aveva 47 punti. Tuttavia, i bianconeri non potendo accumulare ulteriori punti nella stagione attuale dovevano sperare nell’eliminazione dei partenopei dopo quella del Milan ai gironi. Alla squadra del patron De Laurentiis sarebbe servito un successo questa sera a Barcellona, una vittoria da “3 punti”, ovvero i due della vittoria della singola partita e uno in più per il passaggio del turno.

Insomma, per la squadra di Calzona sarebbe servita un’impresa che però non è arrivata. I partenopei hanno avuto l’occasione di superare i bianconeri, ma non l’hanno potuta superare incontrando un Barcellona che nei 180 minuti si è fatto preferire agli azzurri.

Giuntoli ringrazia…

Con la qualificazione alla grande manifestazione organizzata dalla FIFA nell’estate 2025, la Juventus guadagnerà immediatamente 50 milioni. Un incasso importante per i bianconeri che, in questa stagione, hanno dovuto rinunciare agli incassi della Champions League. A ringraziare sono le casse del club torinese. La Vecchia Signora mette così una toppa sulle importanti problematiche di bilancio e regala un po’ di respiro alle operazioni del club.

A ringraziare, ironia della sorte, è soprattutto Cristiano Giuntoli che avrà un margine di manovra più ampio sul calciomercato. Proprio quel Cristiano Giuntoli che aveva costruito il Napoli del terzo scudetto e che in estate ha lasciato la società partenopea dopo sette stagioni alla guida dell’area sportiva del Napoli. Il prossimo mercato estivo, quindi, potrà contare su questo nuovo incasso, in attesa che la Juventus ritorni in Champions League per la stagione 2024/25.