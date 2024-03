Si può definire come il colpo migliore del mercato estivo: l’apporto di Christian Pulisic al Milan in questi sette mesi è stato davvero importante. Lo ha sottolineato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, classificandolo come il miglior esterno destro offensivo del Diavolo negli ultimi dieci anni. 10 gol e 7 assist in stagione: numeri importante per Capitan America che in poco tempo è entrato nel cuore dei tifosi. Meglio di Suso, Castillejo, Messias e Saelemaekers…

Gol vittoria nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli, come accaduto in passato con Genoa e Sassuolo. Come spiegato da Opta Paolo, Christian Pulisic ha preso parte a 14 gol (otto reti e sei assist) nella Serie A 2023/24, più che in qualsiasi altra sua stagione nei maggiori cinque campionati europei. Grazia.

8 centri in campionato, a cui vanno aggiunti quello segnato in Champions League contro il Newcastle e l’altro della scorsa settimana in Europa League allo Slavia Praga. L’ultimo messo a segno a San Siro, tra l’altro, ha permesso alla compagine rossonera di superare la Juventus al secondo posto in classifica.

Una sola la sconfitta maturata dal Milan in stagione con il gol di Pulisic: quella dell’U-Power Stadium contro il Monza, con l’americano entrato nella ripresa della sfida poi persa dalla squadra di Pioli per 4-2. L’ex Chelsea e Borussia Dortmund è ad un passo dalla sua miglior stagione a livello realizzativo, con l’americano che spera di superare il muro dei 10 gol in campionato e riportare il Diavolo alla conquista di un trofeo europeo…