Atletico Madrid-Inter, le scelte ufficiali

Alle 21.00 al Civitas Metropolitano si sfideranno Atletico Madrid e Inter per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i nerazzurri hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Marko Arnautovic. I due tecnici hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali.

L’undici dell’Atletico Madrid

Simeone conferma Oblak in porta. Reparto difensivo a 5 con Molina e Samuel Lino terzini. Blocco centrale composto da Witsel, Savic e Hermoso. In mezzo al campo le scelte sono ricadute su Llorente, Koke e De Paul. In attacco recuperato Griezmann che sarà affiancato da Morata.

L’undici dell’Inter

La risposta di Simone Inzaghi. Sommer in porta. Difesa a 3 con Pavard, De Vrij e Bastoni. Linea a 5 con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco confermatissimi Thuram e Lautaro.