Calcio in lutto: il bomber è morto a 39 anni, tifosi straziati

Addio al campione, una vera leggenda per i suoi tifosi, che ha perso la vita a causa della crudeltà dell’uomo

Non c’è pace per il calcio che si è ritrovato ancora una volta a dover piangere una prematura scomparsa, il celebre attaccante si è spento in queste ultime ore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Non solo nei confronti dei suoi affetti cari e dei propri tifosi ma anche verso chi ha appreso la sua storia solo dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa. Si tratta infatti di una vera e propria tragedia.

Nessuno dovrebbe mettere da parte i propri sogni prima del tempo, soprattutto se chiamato a dover abbandonare la propria vita terrena a causa di uno dei mali peggiori con i quali l’uomo è costretto a fare i conti ormai da tempo.

La situazione sta diventando insostenibile ed è impossibile evitare di domandarsi per quanto tempo ancora andrà avanti questa storia. L’intera comunità del calcio si è stretta intorno alla vittima con la speranza che un domani migliore possa presto bussare alle porte del mondo.

Sebbene la vicenda sia accaduta a diversi chilometri di distanza dall’Italia, nemmeno il Bel Paese è rimasto indifferente di fronte a tale tragedia. Per la sua nazionale, e ancora di più per il suo popolo, era una leggenda in grado di generare entusiasmo e di far sognare i più piccoli. Gli stessi che, sfortunatamente, potranno consolarsi solamente con il ricordo dei tempi che furono. La cosa certa è che il suo nome non verrà dimenticato.

Lacrime per il calcio: la morte del bomber è una tragedia

Tutto si è consumato nel giro di poche ore quando l’offensiva israeliana, fa sapere Al Jazera, si è nuovamente abbattuta sul popolo palestinese. Nel mirino la tanto discussa Gaza che ha continuato ad avere il piacere di essere la casa del centravanti Mohammed Barakat, trentanovenne attaccante dell’Ahly Gaza che per i tifosi del proprio Paese era a dir poco un idolo: oltre 100 goal per lui che nonostante l’avanzare dell’età stava continuando a dedicare energie e speranze allo sport della sua vita.

Quello che Barakat era riuscito a costruire si è dunque infranto a causa della violenza dell’uomo che per i propri obiettivi dimostra anche in tempi moderni di essere disposto a tutto. Tra le persone che hanno perso la vita durante l’ultimo attentato di Israele ai danni della Palestina non è mancato l’amato atleta entrato ufficialmente nella leggenda proprio in queste ultime ore.

Il conflitto tra Israele e Palestina prosegue e da qualche settimana sembra essersi fatto più che mai aspro. Da quando la vicenda si è fatta rovente tanti innocenti, tra i quali non sono mancati gli sportivi, hanno perso la vita. Onore a tutti gli atleti professionisti che nonostante il loro status di campioni hanno deciso di non abbandonare un terra che, nel bene e nel male, avrà per sempre un posto nel loro cuore.