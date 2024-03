Champions League, Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni

Questa sera al Civita Metropolitano di Madrid, l’Inter si gioca il passaggio del turno ai quarti di finale contro l’Atletico. La formazione di Simone Inzaghi, come noto, parte dall’1-0 dell’andata firmato Marko Arnautovic. Sarà compito della squadra di Simeone, quindi, fare la gara e provare a rimontare il gol di svantaggio sui nerazzurri. Un match molto complicato e delicato per i nerazzurri che comunque arrivavano col cosiddetto “vento in poppa” forti della vittoria al Dall’Ara.

Le scelte di Simone e Inzaghi per Atletico Madrid-Inter

I Colchoneros devono rimontare, ma sembra difficile che il tecnico argentino disponga una formazione molto più offensiva di quella vista a San Siro. L’Atletico Madrid anti Inter proseguirà sulla via del 5-3-2, magari con un atteggiamento in campo più propositivo. D’altronde il Cholo in queste tre settimane, nonostante le difficoltà incontrare in campionato e Coppa del Re, è riuscito in extremis a recuperare Griezmann e ha dato minutaggio a Morata. Mancherà invece José Maria Gimenez, il difensore uruguaiano uscito malconcio a San Siro non ha recuperato e non ci sarà nel trio dei centrali rojiblancos.

L’undici scelto dovrebbe quindi essere il seguente: Oblak; Samuel Lino, Hermoso, Wiesel, Savic, Molina; Llorente, Koke, De Paul; Morata, Griezmann. Ma attenzione a Saul che potrebbe prende il posto di Molina.

Inzaghi invece dovrebbe presentare quello che in spagnolo è detto “once de gala”, ovvero l’undici migliore a disposizione. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Carlos Augusto infortunato, ma per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione. L’unico dubbio sembra riguardare la corsia destra dove Dumfries insidia la titolarità di Darmian. Rispetto all’undici iniziale di Bologna, comunque stasera contro l’Atletico Madrid dovrebbe cambiare solo quattro “pezzi”. Ecco quindi l’undici che partirà dal primo minuto: Sommer; Bastoni, de Vrij, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram.