De Laurentiis attacca Sarri: “Sorpreso dalle dimissioni, sono da perdente”

Non smette di far parlare di sé Aurelio De Laurentiis, dopo le intemperanze di ieri alla vigilia di Barcellona-Napoli, oggi nel prepartita a Mediaset ha dato un parere anche sulla notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri dalla Lazio. Il patron del Napoli che ha lanciato il tecnico toscano nel grande calcio prendendolo dall’Empoli nel 2015 è rimasto stupito dalle dimissioni. Il presidente partenopeo ha attaccato in maniera pesante la decisione del suo ex allenatore: “Troppo facile, se dai le dimissioni sei un perdente”.

De Laurentiis: “Sarri? Un professionista deve assumersi le sue responsabilità”

Era noto: l’addio al Napoli di Sarri non era stato “morbido”, il tecnico toscano era stato di fatto esonerato da De Laurentiis con l’annuncio di Ancelotti. Il tecnico aveva infatti ancora un anno di contratto con la società azzurra, ma aveva deciso di concludere la sua avventura. Anche DeLa, dopo la delusione dello scudetto non vinto nel 2018, aveva deciso di dare un taglio. I due però non avevano raggiunto un accordo. Il presidente del Napoli poi aveva scelto Carlo Ancelotti per la successione di Sarri, annunciandolo prima ancora di comunicare ufficialmente l’esonero di Sarri.

Un addio turbolento evidentemente che ha lasciato delle ruggini tra i due. De Laurentiis quindi non si è fatto sfuggire la possibilità di attaccare lo stesso Sarri. Incalzato sull’argomento delle dimissioni di Sarri, DeLa ha risposto così: “Dopo le prime esperienze e la tua affermazione come professionista, io credo che uno debba ad assumersi le sue responsabilità – ha premesso De Laurentiis – Se tu hai accettato un ruolo, nel bene e nel male devi portare a compimento questo impegno sia contrattuale, sia dei tifosi, sia dei giocatori, sia nei confronti della società che ti ha ingaggiato. È troppo facile dare le dimissioni. Chi dà le dimissioni, alla fine, è un perdente. Poi io non conosco le motivazioni, questo non mi riguarda, riguarda Claudio Lotito”.