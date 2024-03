Ferrari, ribaltone Bearman: annuncio dalla Red Bull

Fine settimana positivo per la Ferrari in Arabia, anche grazie a Oliver Bearman, ma sul giovane pilota arriva un annuncio dalla Red Bull

La Red Bull si conferma imprendibile, in questo avvio di stagione di Formula Uno. Ma alle spalle della scuderia anglo-austriaca, sta facendo bene la Ferrari, che con i due podi targati Sainz e Leclerc ha confermato la sua crescita. E in casa della Rossa, si è messo in luce anche il giovane Oliver Bearman.

Il 18enne inglese della Ferrari Academy è stato catapultato in pista, a Jeddah, nel mondo dei ‘grandi’, all’improvviso, per via dell’assenza di Carlos Sainz, costretto a operarsi di appendicite. Era difficile chiedere qualcosa di importante a un pilota così giovane, che però ha mostrato tutte le sue doti, con un clamoroso settimo posto.

Già al sabato, aveva sfiorato l’ingresso in Q3, tra i primi dieci. In gara, poi, ha sfoggiato una prestazione ancor più gagliarda, guadagnandosi i complimenti da parte di tutto il paddock e non soltanto da parte dell’ambiente della Rossa. Gara conclusa davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton, tra gli altri. Proprio il sette volte campione del mondo, in parco chiuso, lo ha aiutato a uscire dalla vettura, complimentandosi.

La Ferrari sa già di poter puntare su un pilota di grande talento. Su Bearman, che ha mandato in archivio un weekend per lui indimenticabile, arriva però un avvertimento da parte della Red Bull.

Ferrari, ‘avvertimento’ su Bearman da Helmut Marko della Red Bull: cosa succede adesso

‘Avvertimento’ siglato da Helmut Marko, 81enne consigliere della scuderia campione del mondo. Come tanti, Marko ha notato il grande potenziale di Bearman, che ha sicuramente destato una certa impressione.

L’analisi di Marko nelle sue colonne per il sito ‘speedweek’ induce a delle riflessioni importanti: “Per Bearman è stato un debutto sensazionale, in alcuni momenti della gara è stato anche alla pari di Leclerc. Ma ora che cosa farà la Ferrari? Per le prossime stagioni ci sono già Leclerce e Hamilton, ma se fossi in Vasseur, troverei subito un sedile a Bearman, in una scuderia come la Haas ad esempio”.

Altri complimenti per Bearman: “E’ stato rinfrescante come vedere Acosta in MotoGP attaccare Marquez, sono queste le cose che il pubblico vuole vedere”, ha proseguito Marko. Alle spalle di Leclerc e Hamilton, per il futuro, la Ferrari potrebbe già avere un potenziale fuoriclasse.