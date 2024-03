La Ferrari si prende Newey: dalla Red Bull arriva l’annuncio

Un annuncio travolge il mondo della Formula 1, il passaggio di Adrian Newey alla Ferrari spiazza tutti gli appassionati

L’addio dell’inglese Newey alla Red Bull è il tema caldo delle ultime ore, l’ingegner potrebbe ora valutare l’interesse della Ferrari che cerca un rilancio definitivo.

Il mondo della Formula 1 ha un grande punto di riferimento in uno degli ingegneri più determinanti nella storia. Adrian Newey progettista della Red Bull ha vinto ben 12 titoli con macchine da lui realizzate ed ora potrebbe cercare una nuova stimolante avventura professionale da vivere.

La scuderia di Maranello vorrebbe affidare il futuro della Ferrari in mano a Newey che, per esperienza e talento può dare ancora molto a tutto l’ambiente della Formula 1. Non è un caso come la Red Bull progettata sia ancora determinante in pista, l’attuale RB20 sta migliorando i tempi della scorsa stagione. Merito di un progettista come Newey che ora sta valutando proprio di lasciare il team austro-inglese, ne ha parlato chi lo conosce molto bene.

Marko parla di Newey, Red Bull in allarme

Il trasferimento di Newey in Ferrari farebbe discutere notevolmente. Dopo il passaggio di Hamilton, la scuderia di Maranello ingaggerebbe un assoluto fuoriclasse anche per la costruzione della macchina, sviluppandone al massimo le sue dinamiche. Il “pericolo” per la Red Bull è concreto, lo ha confermato in qualche modo anche il consigliere del team, Helmut Marko ai microfoni di ‘Motorsport.total.com’.

L’esperto austriaco ha cercato di minimizzare: “Newey in Ferrari? Spero di no, continuare ad essere impegnati per migliorare e proseguire questo percorso di successi dovrebbe garantire un ambiente sufficientemente rassicurante”.

Marko ha commentato così le voci delle ultime ore, dando forse anche qualche conferma indiretta. La Ferrari sta valutando Newey con grande attenzione, lo accoglierebbe a braccia aperte e proprio il piano della tranquillità potrebbe essere un fattore fondamentale.

Newey è un personaggio che ama lavorare in un clima di grande concordia, non è mai impegnato in polemiche e ha sempre mostrato di tenere agli equilibri della scuderia più di ogni altra cosa.

Ciò che in Red Bull, oggettivamente, non sta accadendo negli ultimi periodi: nonostante le vittorie in pista, il clima di malumore è aumentato partendo dal caso Horner, e passando poi per le polemiche incrociate che coinvolgono Jos e Max Verstappen.

Newey alla Ferrari troverebbe un clima di grande entusiasmo: ci sarebbe tanto lavoro da fare insieme ad Hamilton, non è un aspetto che spaventerebbe il miglior ingegnere della Formula 1.