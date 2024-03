Lutto nello sport: era una leggenda, addio a soli 50 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport, è accaduto proprio nelle scorse ore: una vera leggenda se ne va a soli 50 anni

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che non fa mai piacere leggere. Un duro colpo per lo sport, e in particolar modo per gli appassionati del wrestling. A soli 50 anni si è spento una vera e propria leggenda come Yutaka Yoshie. Una icona per il suo Paese, il Giappone, dove piangono la sua scomparsa. Il triste annuncio è arrivato al termine di un incontro che era stato organizzato da parte della “All Japan Pro-Wrestling“.

Una notizia che, con il passare delle ore, ha sconvolto l’intero Paese asiatico. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il lottatore, ad un certo punto, sia crollato nello spogliatoio dopo un incontro. Subito è stato portato nell’ospedale della sua città. Sin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime. Poi, con il passare delle ore, sono andate sempre di più a peggiorare fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre.

Wrestling, addio a Yutaka Yoshie: Giappone sotto shock

La nota è arrivata dalla stessa organizzazione, ancora incredula per quanto avvenuto, che ha comunicato ai fan la drammatica notizia: “Yutaka Yoshie, che stava partecipando al torneo Takasaki tenutosi oggi, è morto il 10 marzo 2024. Tornato nello spogliatoio dopo il match le sue condizioni sono peggiorate sempre di più. Portato di corsa nell’ospedale della città di Takasaki, purtroppo non è mai riuscito a ritornare a casa. Vorremmo ricordare i successi di Yutaka Yoshie durante la sua vita e pregare affinché la sua anima riposi“.

Nato a Maebashi, città nella prefettura di Gunma, si è sempre allenato nella famosa palestra “Animal Hamaguchi”. Poi il grande debutto al pubblico nel corso della “NJPW” nel febbraio 1994. Sempre in quello stesso anno fece la sua prima comparsa accanto a Satoshi Kojima, altra stella del wrestling nipponico. Dopo un importante tour nazionale si è unito nella fantastica scuderia della “G-EGGS” insieme a mostri sacri di questo sport come: Yuji Nagata, Manabu Nakanishi e Masakazu Fukuda.

Nel giugno del 2003 Yoshie ha collaborato con Hiroshi Tanahashi per vincere i campionati IWGP Tag team. Dopo aver lasciato la NJPW (gennaio 2006), l’atleta ha lottato in All Japan, Zero1-MAX, DRAGONGATE e altri circuiti. Nel 2006 entra nella grande famiglia della Muga World Wrestling di Tatsumi Fujinami. Nel 2015 lui e Akebono sono diventati i 69esimi campioni del World Tag Team dell’AJPW.

Ed ora la triste notizia di una scomparsa che ha sconvolto l’intero movimento.