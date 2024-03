Il Milan domani alle 18:45 si presenta alla Fortuna Arena di Praga per sfidare i padroni di casa dello Slavia con i favori del pronostico. La formazione di Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento, riparte dal doppio vantaggio di San Siro e la sensazione di avere diversi margini di miglioramento rispetto alla gara d’andata. Anche perché domani i cechi dovranno rimontare e quindi necessariamente lasciare qualche spazio in più al Diavolo. Pioli e i suoi dovranno sfruttare l’onda positiva del campionato dove hanno finalmente compiuti l’agognato sorpasso alla Juventus.

Milan, Slavia Praga ostacolo non scontato

La sfida dell’andata, di fronte al pubblico amico e contro una squadra per 70 minuti in 10 uomini e comunque in grado di rimanere in rimanere aggrappato alla partita e quindi alla qualificazione fino alla fine, ha dimostrato che il Milan non può sottovalutare lo Slavia Praga. I due gol di ottima fattura della formazione ceca sono un campanello d’allarme non da poco per Pioli & co. che devono scendere in campo in Repubblica Ceca con la consapevolezza che non tutto è ancora fatto.

Anche perché i cechi hanno dalla loro lo stadio e Slavia Praga della fase a girone, vinta proprio dalla formazione biancorossa è un monito importante. Il Milan sogna i quarti, ma si deve comportare da grande squadra e battere la formazione vice campione di Cechia. D’altro canto più si ridurrà la concorrenza in Europa League, più si alzerà il livello delle avversarie.

Europa League/Coppa UEFA tabù da sfatare

I quarti di finale per il Milan sarebbero un risultato importantissimo per il Milan. In una stagione avara di soddisfazioni, i rossoneri hanno l’obbligo di provare a vincere la seconda competizione europea. I quarti eguaglierebbero solamente il “secondo miglior” risultato del Milan in Coppa UEFA/Europa League che rimane la semifinale del 2001/02. Se è vero che il Milan ha una grandissima tradizione in Champions League, dall’altra non possiede in bacheca il trofeo da 16 kg e sarebbe un vuoto da colmare.

Milan, sorteggio difficile

Da questo momento in poi, se il Milan come molto probabile porterà a casa la qualificazione ai quarti, il livello della competizioni si alzerà e di molto. Nell’urna delle migliori otto ci sarà di sicuro il Liverpool, sicuro del passaggio avendo archiviato la questione Sparta Praga in trasferta 1-5. Ci saranno, salvo sorprese anche Roma e Marsiglia, vittoriose 4-0 nelle rispettive sfide con Brighton e Villarreal. E potrebbe esserci il Bayer Leverkusen, Campione di Germania in pectore, “killer” del Bayern in Bundesliga, che in casa dovrebbe regolare “facilmente” il Qarabag. In bilico la presenza del West Ham, battuto in Germania dal Friburgo e occhio anche all’altra italiana, l’Atalanta (1-1 con lo Sporting) e al Benfica (2-2 in casa coi Rangers).