Nadal e Djokovic, che brividi: coinvolto anche Kobe Bryant

Il mondo dello sport ha visto negli ultimi anni grandi leggende. Le parole del giovane talento non lasciano alcun dubbio: dai big three del tennis alla NBA

Il mondo dello sport ha visto leggende far appassionare tutti i tifosi e regalare ovunque grandi emozioni. Nel calcio abbiamo per anni assistito al binomio tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche gli altri sport hanno visto situazioni simili.

Uno degli esempi più chiari è quello relativo ai Big Three, tre leggende del mondo del tennis che hanno riscritto il modo di credere in questo sport. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno vinto di tutto negli ultimi 20 anni e hanno condiviso grandi record, ciò che hanno lasciato in questo sport difficilmente verrà dimenticato. Le loro vittorie rappresentano qualcosa di unico e inimitabile per questo sport.

Roger Federer ha già detto addio, Rafael Nadal è ai titoli di coda mentre Djokovic vive il suo primo momento difficile. Non capitava da anni che il serbo fosse a 0 titoli a questo punto della stagione e nelle ultime ore ha fatto molto rumore la sua sconfitta, il clamoroso ko contro il giovane talento italiano Luca Nardi.

Djokovic resta numero uno, ma c’è la consapevolezza che siamo verso la parte finale della sua carriera e che manca poco a giungere al termine. In una recente intervista il giovane talento americano Ben Shelton ha analizzato cosa contraddistingue questi campioni.

Djokovic e Nadal, c’è la sentenza del giovane talento

Shelton è tra i talenti in rampa di lancio del tennis mondiale, ma è consapevole che c’è bisogno di lavoro e sacrificio per raggiungere determinati risultati. Ben ha commentato: “Nello sport anche l’aspetto mentale è fondamentale, raggiungere la finale in un torneo, poi andare in un altro continente e continuare a vincere non è semplice”, ha spiegato il giovane talento. Ben ha specificato cosa serve per diventare un campione e ha citato alcune leggende dello sport, compreso l’ex compianto campione Kobe Bryant:

“Credo sia facile perdere motivazione quando vinci tanto o hai una situazione economica stabile. O anche quando hai già raggiunto i tuoi obiettivi”, Shelton ha proseguito poi: “I grandi dello sport si ripetono ogni anno, penso a Djokovic, Federer e Nadal nel tennis ma anche ad altre leggende come Michael Jordan o Kobe Bryant”. Atleti che hanno fatto la storia e che non hanno mai mollato, per tutta la propria carriera.

Fare la differenza non è semplice, Shelton lo sa e per questo cita atleti come questi da prendere come esempio. Bryant fa sicuramente parte di questa breve lista di campioni da prendere a modello, cosi come appunto i Big Three.