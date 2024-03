Atletico Madrid, Simeone dopo la vittoria: “Abbiamo vinto contro una grande squadra”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha risposto alle domande dopo la vittoria ai calci di rigore della sua squadra sull’Inter. Il tecnico argentino è stato decisivo coi suoi cambi perché Correa e soprattutto Depay hanno cambiato la partita. I due subentrati hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei nerazzurri con Dimarco. Poi gli stessi Depay e Correa sono stati protagonisti di due rigori segnati nella serie decisiva che ha mandato l’Atletico Madrid di Simeone ai quarti di finale ai danni dell’Inter.

Simeone orgoglioso del suo Atletico Madrid: “Abbiamo giocato una grandissima partita”

Il Cholo Simeone si è presentato ai microfoni con le ginocchia sporche, dopo che al 94’ i Colchoneros avevano fallito il gol-qualificazione: “Quando abbiamo avuto l’occasione di Riquelme ha avuto l’occasione alla fine, volevo morire. Ma poi gli abbiamo dato l’occasione del rigore decisivo. Noi abbiamo bisogno di questi ragazzi giovani. Abbiamo vinto contro una grandissima squadra. Abbiamo fatto davvero una grande partita”.

I cambi del Cholo hanno di fatto cambiato la gara e sono stati decisivi nel completamento della rimonta e ai rigori: “Abbiamo aspettato perché Morata è un giocatore importante per noi. E poi ha sempre segnato contro l’Inter – ha detto il Cholo, spiegando che comunque ha atteso prima di inserire le armi in panchina – Sapevo che avremmo potuto dover giocare i supplementari, e la squadra con Correa e Depay ha migliorato tanto. Abbiamo avuto molte occasioni oltre il gol, il palo, poi quella di Depay nei supplementari. Abbiamo fatto una grande partita”. Una rinascita quella dell’Atletico Madrid, dopo un periodo davvero negativo, ma secondo Simeone il Metropolitano ha spinto la sua squadra: “Nel calcio e nella vita uno non vince sempre. Noi arrivavamo da colpi duri, la semifinale di Copa del Rey contro il Bilbao avevamo perso male e nell’ultima in casa. Ma la nostra gente oggi è stata incredibile”.