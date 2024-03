Atletico Madrid-Inter 5-3 d.c.r: nerazzurri eliminati

Termina ai calci di rigore il quarto di finale tra Atletico Madrid e Inter. Sono i colchoneros ad avere ragione dei nerazzurri. Ribaltato lo 0-1 dell’andata. Termina 2-1 nei 90 minuti regolamentari. Ai calci di rigore è poi l’Atletico vincere per 3-2.

Le formazioni

Modulo speculare per Simeone e Inzaghi. Scelgono infatti entrambi il 3-5-2. Colchoneros con in porta Oblak. Difesa a 3 con Savic, Witsel, Hermoso. A centrocampo da destra verso sinistra, Molina, Llorente, Koke, De Paul e Lino. In avanti poi la coppia è formata da Morata e Griezmann. Risponde Inzaghi con Sommer in porta. Difesa a 3, Pavard, De Vrij e Bastoni. In mezzo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco poi la coppia Thuram-Lautaro.

Primo tempo, Atletico Madrid-Inter 1-1

Parte subito forte l’undici di Simeone pericoloso in due occasioni nei primi 5 minuti. Prima con Lino e poi con Griezmann con l’Inter che regge però bene. Gara che vive di sprazzi per entrambe fino al 33′. Azione magistrale dell’Inter aperta da Lautaro con Barella che serve in area Dimarco. Il terzino è freddo e trova lo 0-1. Neanche il tempo di esultare per Inzaghi che l’Atletico pareggia. Al 35′ è bravo Griezmann a raccogliere un pallone vagante in area di rigore e a siglare il pareggio. Al 41′ il primo giallo della gara è per Hermoso che ferma un’azione promettente nerazzurra. Al 43′ ci prova poi Griezmann con Pavard che salva in corner.

Secondo tempo, Atletico Madrid-Inter 2-1

Nella ripresa l’Inter si abbassa e l’Atletico attacca alla ricerca del vantaggio. Nerazzurri imprecisi in due occasioni con Thuram e Barella entrambi imbeccati meravigliosamente da Lautaro Martinez. All’85’ il preludio al vantaggio dei ragazzi di Simeone. Depay calcia di prima ma l’olandese trova il palo. Due minuti dopo è però lo stesso Depay a portare avanti l’Atletico Madrid. Imbucata di Koke e l’olandese calcia perfettamente incrociando da centro area, battendo Sommer per il 2-1 dei colchoneros. L’Atletico cerca il 3-1 nei minuti finali ma Riquelme spreca clamorosamente. Finisce 2-1 e si va ai supplementari.

Supplementari

Nel primo tempo supplementare è l’Atletico ad essere più pericoloso ma Sommer disinnesca miracolosamente su Depay servito da Griezmann. Risponde l’Inter con Lautaro al 98′ che di testa su corner manda fuori. Nel secondo tempo supplementare non succede praticamente più nulla con la gara che arriva ai calci di rigore.

Rigori

Ai calci di rigore passa l’Atletico. L’Inter manca di freddezza a differenza dei colchoneros. Sbagliano Sanchez, Klaassen e Lautaro e segnano solo Calhanoglu e Acerbi. Per l’Atletico sbaglia il solo Saul ma segnano Depay, Riquelme e Correa. I ragazzi di Simeone volano così ai quarti.