Brighton-Roma 1-0: giallorossi ai quarti

Basta una sconfitta minima, 1-0 in casa del Brighton, alla Roma per accedere ai quarti di finale. I giallorossi di De Rossi dopo il successo per 4-0 dell’andata accedono così al turno successivo.

Le formazioni

De Rossi rivoluziona la sua Roma dopo il 4-0 dell’andata. Sorpresa Lallana per De Zerbi. Ecco i due 11:

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinian; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. A disposizione: Steele, McGill, Igor Julio, Webster, Moder, Baleba, Ferguson, Fati, Veltman, Buonanotte, Peupion, Baker-Boaitey. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Roma (4-3-3) Svilar; Celik, Mancni, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Paredes, Dybala, Aouar, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Angelino, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

La partita

Primo tempo equilibrato. Sono due le grandi occasioni. Al 23′ la Roma passa con Azmoun ma il gol viene annullato. L’attaccante della Roma segna in rovesciata ma l’arbitro ritiene il gesto come troppo pericoloso e annulla per la troppa vicinanza con Van Hecke. Brighton che la sblocca al 37′. Welbeck con un gran tiro a giro dalla distanza trova il vantaggio e porta avanti i ragazzi di De Zerbi. Nella ripresa il Brighton si tuffa all’attacco ma la Roma resiste senza subire ulteriori reti, anche grazie ad un super Svilar, con il match che termina 1-0. Roma che accede così ai quarti di finale di Europa League.