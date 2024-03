Italiane in Europa: Milan, Roma e Fiorentina con un piede ai quarti. Atalanta contro lo Sporting

Si chiuderà questa sera la tre giorni di calcio europeo. In campo ben quattro squadre italiane, tra Europa League e Conference League. Vediamo nel dettaglio.

Il Milan di Pioli si recherà in Repubblica Ceca per affrontare lo Slavia Praga, in quello che è un ottavo di finale che può regalare forti emozioni. La sfida di San Siro si è chiusa sul 4-2 in favore dei rossoneri.

Alla Fortuna Arena può succedere di tutto, visto e considerato che i cechi sono molto temibili in casa: molto interessante il segno “1” all’intervallo, quotato su Planetwin365 a 3,68 mentre su WilliamHill è a 3,50 e su Unibet 3,65.

Un risultato esatto che è molto allettante è il 2-2: parliamo di 11,92 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 12 e su Unibet 10.

Situazione più equilibrata tra Atalanta e Sporting CP, in campo al Gewiss Stadium. In Portogallo, le due squadre non sono andate oltre l’1-1.

Chissà che questa volta la Dea non possa mantenere la porta inviolata: interessante il “No Goal”, dato da Planetwin365 a 2,25, da Unibet 2,23 e da Betclic 2,24.

A prescindere da ciò, va detto che è la squadra di Gasperini a partire con i favori del pronostico: la vittoria dei nerazzurri è a 1,92 su Planetwin365; su WilliamHill 1,95 e su Unibet 1,91.

Pronta a difendere un vantaggio enorme ottenuto all’Olimpico, invece, la Roma di De Rossi. I giallorossi hanno strapazzato il Brighton di De Zerbi (4-0 finale) e ora si recheranno all’Amex Stadium.

Non sarebbe assurdo pensare ad una Roma che possa provare a contenere le prevedibili sortite offensive dei Seagulls. Puntiamo sul segno “X”, bancato a 4,05 su Planetwin365 con WilliamHill che lo offre a 4,00 e Unibet a 3,95.

Per quanto riguarda la Conference League, invece, in campo ci sarà la Fiorentina, attesa al Franchi nel match di ritorno contro il Maccabi Haifa. All’andata, nel campo neutro della Bozsik Arena di Budapest.

Sono stati i ragazzi di Italiano ad avere la meglio con un funambolico 4-3. Questa volta, la Fiorentina potrebbe imporsi con uno scarto di almeno due reti: segnaliamo l’“Handicap 1 (-1)” a 1,88 su Planetwin365; su Betclic 1,84 e su WilliamHill 1,83.

La possibilità che anche stavolta entrambe vadano a segno, che si traduce nel“Goal”. Vale sempre 1,88 volte la posta su Planetwin365, su WilliamHill 1,85 e su Unibet 1,86.