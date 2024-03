Milan, missione quarti: guai a sottovalutare lo Slavia Praga

Missione quarti di finale di Europa League per il Milan: questa sera la formazione rossonera sarà impegnata sul campo dello Slavia Praga per il ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal 4-2 dell’andata a favore degli uomini di Stefano Pioli. Rossoneri che forse possono recriminare per questo risultato, che poteva avere margini migliori anche grazie alla superiorità numerica avuta a San Siro. Ora però non bisogna pensare al passato, c’è una gara da giocare e una qualificazione da prendersi per far sì che la squadra possa continuare il sogno EL.

“Non c’è il rischio. Abbiamo un discreto vantaggio con una prestazione di determinazione e qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con intensità, ma questo vuol dire provare a trovare più spazi”. Queste sono state le parole di Pioli alla vigilia, consapevole di non poter permettersi di sottovalutare la squadra ceca, che soprattutto in casa dà spesso dimostrazioni di forza importanti. Le prime fasi di gioco saranno importanti, i rossoneri dovranno gestire le accelerate della formazione di casa che proverà subito a partire forte per diminuire il vantaggio.

“Non c’è una partita di riferimento. Sappiamo che tipo di prestazione dobbiamo fare domani. Dobbiamo attaccare bene, difendere bene per prenderci i vantaggi che ci servono”: il Milan deve fare la sua partita, senza schiacciarsi troppo in difesa ed evitando di fare il gioco dello Slavia. Sarebbe un grave errore soprattutto in una competizione europea, bisognerà giocare da Milan nonostante le ultime uscite stagionali non siano state brillanti. Ora, però, bisogna solo pensare alla gara di stasera per continuare ad alimentare il sogno Europa League.

Slavia Praga-Milan, le probabili formazioni

Slavia Praga (4-4-2): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley, Douder, Provod; Zmrzly, Chytil. Allenatore: Trpisovsky.