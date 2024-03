Roma, De Rossi: “Era importante qualificarci”

Al termine del match tra Brighton e Roma ha parlato l’allenatore dei giallorossi Daniele De Rossi. Ecco le sue parole.

Sul match, Brighton-Roma 1-0

Sulla gara: “Già raggiungere la qualificazione merita i complimenti ai ragazzi. Il grosso è stato fatto all’andata. Ma oggi è stata fatta una partita seria. Dovevamo gestire meglio la palla per rifiatare di più non tanto per segnare“.

Sulla gestione: “Sulla gestione della palla potevamo far meglio. Vero che con loro non è mai semplice perché te la fanno vedere poco. Siamo andati in affanno e abbiamo lanciato troppo lungo. Loro sono stati attenti sull’uno contro uno. Non siamo stati bravi bene a gestire le situazioni offensive“.

Sui singoli

Su Baldanzi: “Io lo vedo tutti i giorni, lo vedo sempre meglio. Questa era la sua prima partita a livello europeo, non era facile per lui ma ha fatto un’ottima partita. Giorno dopo giorno è sempre più un giocatore da Roma. Sotto porta può essere ancora più decisivo per le qualità che ha“.

Sulla condizione fisica: “Se ti alleni forte in allenamento poi anche in Europa le prestazioni ci sono. Dobbiamo migliorare con la palla. Se ci riusciremo lo faremo perché abbiamo tutte le qualità“.

Sul prossimo turno

Sulle squadre passate: “Diciamo che rispetto agli ultimi anni il livello è più alto. Penso che abbiamo già incontrato due squadre forti, Feyenoord e Brighton. Da una parte è stimolante, da una parte ovviamente un sorteggio comodo non farebbe schifo. Come si dice sempre nessuno sarà contento di affrontarci. E noi non saremo felici qualunque sia il sorteggio“.