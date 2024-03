Sorpresona Marquez: “Vittoria del campionato”

Il quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Qatar può rappresentare un punto di partenza per Marc Marquez ora alla guida di una Ducati

Un esordio positivo, senza forzare troppo, con l’obiettivo di trovare il feeling giusto con la sua Ducati Desmosedici. C’era grande attesa per vedere all’opera Marc Marquez nella sua nuova avventura nel team Gresini, dopo undici anni trascorsi alla guida della Honda.

Il fuoriclasse di Cervera in fondo non ha deluso le aspettative: pur senza mai entrare in competizione per la vittoria nel Gran Premio del Qatar, il suo esordio è stato bagnato da un ottimo quarto posto. Ha sorpreso e colpito in particolare la tranquillità e la disinvoltura con la quale il pluricampione del mondo di MotoGP si è disimpegnato durante la gara.

Alla fine Marquez ha ottenuto un risultato che comunque lo proietta fin da subito nei quartieri alti della classifica e gli consente di acquisire gradualmente il giusto feeling con la sua nuova scuderia. In questo momento i tre piloti che lo hanno preceduto al traguardo – Bagnaia, Binder e Martin -, hanno qualcosa in più ed era prevedibile che potessero fare meglio.

Il campionato del mondo però è appena iniziato, la stagione si preannuncia quanto mai lunga e impegnativa e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. E di certo un fuoriclasse come Marquez, una volta acquista la necessaria sicurezza alla guida della Desmosedici, lotterà senza dubbio per vincere le gare e forse anche il titolo iridato.

Marquez, il pronostico del team manager Ducati non lascia dubbi: tifosi al settimo cielo

Il primo ad essere convinto della crescita di Marquez nelle prossime gare è Davide Tardozzi, team manager della scuderia ufficiale della Ducati, che ha analizzato così le prestazioni del fuoriclasse di Cervera sul circuito di Losail. A Borgo Panigale sono convinti che l’ex rivale di Valentino Rossi sarà tra i protagonisti della stagione di MotoGP.

“Marc è stato intelligente, ha fatto quello che doveva fare e crescerà di tappa in tappa – le parole di Tardozzi riportate dal quotidiano sportivo spagnolo AS – vincerà molte gare e forse potrà anche entrare in lotta per la conquista del campionato del mondo“.

E questo non è il pensiero che alberga solo nella mente di Tardozzi. Lo stesso Gigi Dall’Igna, il grande capo della Ducati, si dice sicuro che Marquez darà filo da torcere sia al nostro Bagnaia che agli altri candidati alla conquista della corona iridata. Ci attende insomma una stagione ricca di emozioni.