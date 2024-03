Stangata Hamilton, ora la Ferrari trema: cosa sta succedendo

Lewis Hamilton in difficoltà in questo avvio di stagione e l’approdo in Ferrari dista ancora un anno: cosa sta succedendo al campione inglese

Partenza col freno a mano tirato per Lewis Hamilon. George Russell lo ha messo dietro sia nel Gran Premio del Bahrain che in quello di Gedda, eppure la scorsa stagione aveva raccontato ben altro. Le prospettive non sembrano buone e anche a Maranello sono preoccupati.

Un inizio si stagione davvero negativo quello che ha vissuto fino a questo momento Lewis Hamilton, nono nella Classifica Piloti con soli 8 punti ottenuti. Un settimo posto in Bahrain a cui è seguito un nono in Arabia Saudita, sempre dietro al compagno di squadra Russell e addirittura anche alle spalle del giovane connazionale Bearman, esordiente a Gedda con la Ferrari.

Un avvio così disastroso Hamilton non lo viveva dal 2009, quando partì con una squalifica a Melbourne e un nono posto in Malesia. Stiamo parlando del peggior punteggio ottenuto nelle prime due gare da quando esiste il nuovo sistema dei 25 punti a vittoria. Lewis ha incamerato la metà del compagno di squadra (16) e ha ricevuto paga anche in Qualifica, in due circuiti solitamente di suo gradimento. La W15 sembra essere più congeniale allo stile di guida di George Russell e c’è voluto poco per capirlo. D’altronde Toto Wolff e tutto il team Mercedes sanno benissimo che il futuro sarà sulle spalle dell’ex Williams e hanno privilegiato questa direzione.

Lewis Hamilton, mai cosi male con i nuovi punteggi: partenza disastrosa che preoccupa la Ferrari

Ad interrogarsi sul rendimento di Hamilton è anche la Ferrari, che nel 2025 coronerà il sogno di vederlo finalmente a Maranello. Un passaggio epocale, come quello di Prost o Schumacher, che potrebbe essere oscurato solo dall’eventuale passaggio di Verstappen alla Mercedes. Vasseur guarda però in casa propria, a quello che dovrà essere il suo bomber, al momento sperduto nella ricerca di assetti sulla monoposto che non quadrano mai.

Eppure nel 2023 il sette volte iridato era stato in grado di conquistare un significativo terzo posto finale, alle spalle dell’inarrivabile duo Red Bull, insidiando per un lungo periodo anche la piazza d’onore di Sergio Perez. In molti credono che questo avvio zoppo possa essere frutto anche di un pizzico di demotivazione e di sguardo rivolto al futuro. La Mercedes non ha compiuto quel passo avanti che tutti si auguravano e al momento è la terza-quarta forza del Mondiale, al pari della McLaren e alle spalle anche della Ferrari.

In cuor suo forse Lewis starà sognando di essere già a Maranello, per tornare ad essere competitivo e in grado di giocarsi il gradino più alto del podio, Super Max permettendo.