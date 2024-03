Via Verstappen e Perez: ecco i due nuovi piloti Red Bull. Uno è clamoroso

Verstappen e Perez potrebbero davvero lasciare la Red Bull al termine di questa stagione: i due sostituiti sarebbero una coppia pazzesca

L’Hornergate sta portando ad un capovolgimento di fronte incredibile a Milton Keynes, con tanti addii eccellenti possibili. Secondo le ultime indiscrezioni Max Verstappen potrebbe essere tentato dalla corte della Mercedes per il 2025.

La Formula 1 rischia di vivere tra qualche mese una delle rivoluzioni più grandi della propria storia. Questa volta non si parla di cambiamenti tecnici, nuovi regolamenti o cambi di power unit (per quello bisognerà attendere il 2026), ma di una serie di spostamenti di piloti da far impallidire il mercato. La prima mossa nello scacchiere l’ha compiuta la Ferrari, ingaggiando Lewis Hamilton e lasciando libero Carlos Sainz. A Maranello sognano di vedere la super coppia con Leclerc, per puntare decisamente al titolo.

In realtà questo fantastico acquisto potrebbe passare in secondo piano se andasse in porto la firma tra Verstappen e la Mercedes. Il tre volte iridato, dominatore incontrastato del Circus attuale, potrebbe lasciare Milton Keynes per gli sviluppi della guerra intestina che vede coinvolti Horner e Marko, il vertice thailandese e quello austriaco. Le lattine energetiche sono ad un bivio: stravolgere tutto e ripartire puntando sul team principal britannico o lasciare immutato lo scenario e tagliare solo lui.

Red Bull, cambia tutto il prossimo anno: Alonso e Sainz possono sostituire Verstappen e Perez

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Horner rischia seriamente di restare al suo posto, facendo tabula rasa intorno a sé. Dal punto di vista dei piloti, considerando che Perez ha solo quest’ultimo anno di contratto, si può andare incontro ad un’autentica rivoluzione. Via il messicano e Verstappen e dentro altri due profili. Proprio qui nasce l’indiscrezione che sta facendo balzare tutti dalla sedia. Si perché a Milton Keynes potrebbero accogliere un duo tutto spagnolo: Alonso e Sainz.

Per quanto riguarda Fernando non è di certo una novità il suo accostamento alla Red Bull, stoppato sin qui solo dal veto di Verstappen. Sainz sarebbe invece una specie di ritorno, visto che la sua carriera era iniziata in Formula 1 con la Toro Rosso, proprio dividendo il box con Super Max. I due iberici sarebbero di certo molto affiatati, vista le stima che nutrono vicendevolmente e potrebbero traghettare il team fuori da questa complicata situazione. Al momento sono solo indiscrezioni ma la rivoluzione è pronta a scoppiare.