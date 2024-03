Brighton, De Zerbi: “I miei ragazzi feriti dall’andata”

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 1-0 contro la Roma.

Le parole del tecnico del Brighton

Ecco le dichiarazioni di De Zerbi: “Ho la soddisfazione di aver visto una squadra che ha orgoglio. Bisogna ricordarsi quello che dissi dopo la sconfitta dell’andata per 4-0: quel giorno ho voluto ancora più bene ai miei giocatori, so che sono persone speciali perché antepongono l’orgoglio e i valori all’aspetto tecnico, tattico e fisico. Erano profondamente feriti dalla partita di Roma perché avevamo raggiunto questo traguardo inaspettato con grande sacrificio e hanno voluto fare una gara di questo tipo. Ho visto tanti Roberto in campo, mi hanno rispecchiato: anch’io ho sofferto per quanto successo la settimana scorsa, ma non dovevamo dimostrare niente perché il Brighton è ed è sempre stato questo“.