Bologna in lotta per un posto in Europa, Empoli a caccia di punti salvezza dopo il ko dello scorso weekend: di seguito le formazioni ufficiali del match del Castellani che aprirà la 29esima giornata

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All.: Nicola

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson, Urbanski; Ndoye, Odgaard, Saelemaekers. All.: Thiago Motta.