Fiorentina, qualificazione sofferta ma meritata

Una qualificazione sofferta ma meritata, dopo 180 minuti la Fiorentina accede ai quarti di finale di Conference League. Dopo il 3-4 dell’andata basta l’1-1 del ritorno per centrare il passaggio del turno.

La partita, Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1

E’ stato decisivo ancora una volta Barak, l’uomo della Conference. Dalla semifinale contro il Basilea alla doppia sfida contro gli israeliani passando dalla rete nel 2-2 contro il Ferencvaros nella fase a gironi. E’ stata una Fiorentina contratta che nella prima frazione ha faticato a costruire contro un Maccabi Haifa organizzato. La rete del vantaggio ha sciolto i viola più liberi mentalmente. Il finale poi ha visto i ragazzi di Italiano rischiare il crollo. All’ 88′ la rete dell’1-1 poteva rappresentare la fine per la Fiorentina che è stata invece brava a reggere nel recupero portando a casa un pareggio fondamentale. Ora la viola dovrà pensare al campionato e alla sfida con l’Atalanta. Ma prima l’appuntamento è al sorteggio dei quarti che definirà il cammino in Europa della Fiorentina, con la truppa di Italiano pronta a conoscere il proprio destino…

Il sorteggio

Comunque andrà non sarà una passeggiata. Il sorteggio di Nyon metterà davanti 7 squadre, tutte attrezzate e tutte pericolose. L’Aston Villa è sicuramente il pericolo numero 1. Quarta in Premier con una gara in più del Tottenham e due punti di vantaggio è la favorita alla vittoria finale e ieri ha eliminato l’Ajax con un netto 4-0. Spauracchi per la Fiorentina possono essere sicuramente anche Lille e Fenerbache due formazioni attrezzate e pericolose con attaccanti di livello con David e l’ex Roma e Inter Edin Dzeko. Non allo stesso livello ma ugualmente insidiose anche Paok, Club Brugge, Viktoria Plzen e soprattutto l’Olympiacos. La formazione greca ha raggiunto i quarti dopo i supplementari contro il Maccabi Tel Aviv e può contare su un ex molto caro al Franchi come Stevan Jovetic.