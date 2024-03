Nadal, è già UFFICIALE: ecco quando torna in campo

In tanti speravano di vederlo nuovamente protagonista, invece Rafael Nadal è ancora alle prese con importanti problemi fisici

Il campione spagnolo Rafael Nadal è uno dei più grandi dell’ultimo ventennio: fa parte dei Big Three e i suoi numeri negli anni sono stati spaventosi. Il fenomeno maiorchino ha vinto 22 titoli del Grande Slam, ha distrutto record su record, soprattutto sulla terra rossa, ma vive – un po’ come tutti – la dura legge dell’età che avanza.

Nadal ha avuto problemi con gli infortuni per tutta la sua carriera, anche per questo ha vinto probabilmente e paradossalmente di meno rispetto a quello che tutti si aspettavano, ma l’ultimo anno e mezzo lo ha visto praticamente quasi mai in campo e in tanti hanno messo in dubbio la sua carriera. C’è chi dice che Rafael possa disputare quest’anno la sua ultima annata, Nadal doveva giocare in Australia, ma ancora una volta gli infortuni lo hanno bloccato.

Ha disputato un match a Brisbane e poi ha subito un nuovo infortunio, non ha giocato in Australia e anche in questi giorni – nonostante ci abbia provato fino all’ultimo – ha dato forfait ad Indian Wells. Lo spagnolo era inizialmente in tabellone, doveva affrontare Milos Raonic ma ha dato forfait poche ore prima del debutto, rimandando – ancora una volta – il suo ritorno in campo. Ora c’è curiosità per capire la data del rientro, l’ultima notizia lascerebbe qualche speranza ai tifosi.

Rafael Nadal torna in campo, c’è la conferma ufficiale

In questo momento il circuito è impegnato sul cemento del ‘Sunshine Double’ con i tornei di Indian Wells e Miami, ma tra poche settimane comincerà la stagione sulla terra battuta, uno dei primi sarà il Masters 1000 di Montecarlo. Questo torneo ha pubblicato nelle ultime ore la sua Entry List ed anche Rafa Nadal è iscritto al torneo, Montecarlo si disputerà il prossimo 7 Aprile e questa dovrebbe essere la data del suo rientro nel circuito.

Ovviamente Rafa dovrà valutare bene le sue condizioni, ma il suo obiettivo è farsi trovare pronto e disputare la stagione sulla terra battuta nelle migliori condizioni possibili. Il 2024 potrebbe essere (probabilmente) il suo ultimo anno e Nadal vuole giocare senza problemi fisici la stagione sulla terra battuta.

Da Montecarlo a Roma e soprattutto il suo amato Roland Garros, Nadal vuole giocare tutti i tornei che lo hanno reso celebre, consapevole che potrebbe essere la sua ultima volta sui suoi amati campi. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, Nadal vuole tornare in campo e far sognare ancora una volta tutti i suoi tifosi.