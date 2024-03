Sorteggio quarti Champions League: subito Real City

La Champions League ha vissuto oggi un passaggio importante nella “Road to London” per la finale del 1° giugno 2024. A Nyon è andato in scena l’ultimo sorteggio di questa Champions con gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa dei Campioni e la griglia delle semifinali. Nessuna protagonista italiana per i quarti di finale della Champions, le otto migliori squadre d’Europa sono: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid.

Champions League, ecco i quarti di finale

La mano di John Obi Mikel ha così estratto le sfide dei quarti di finale. L’Arsenal, che torna ai quarti finale dopo oltre 10 anni, sfiderà il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e ritroverà uno storico avversario come Harry Kane.

L’Atletico Madrid incrocerà invece il Borussia Dortmund, in una sfida tra le due squadre forse meno quotate del lotto delle ultime 8 rimaste in corsa.

Il quarto più bello ovviamente sarà quello tra Real Madrid e Manchester City, diventato ormai un classico della competizione.Dopo due semifinali consecutive, questa volta la sfida sarà “solo” un quarto di finale di Champions League.

L’ultimo incrocio sarà quello tra Paris Saint Germain e Barcellona. Un ricorso storico incredibile, perché sulla panchina del PSG siede Luis Enrique, protagonista della clamorosa rimonta dei del Barça sui francesi del 2017.

Gli accoppiamenti delle semifinali

Il sorteggio prevedeva anche l’estrazione degli accoppiamenti delle semifinali. La vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund sfiderà la vincente di Paris Saint Germain-Barcellona. Dall’altra parte, la vincente di Arsenal-Bayern incontrerà la vincitrice dello scontro tra Real Madrid e Manchester City.