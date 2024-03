CITI World Series Finals Day 2, Italia d’oro: sono due i successi, giorno speciale per Arjola Trimi

Ancora tanta Italia alle CITI World Series 2024 con gli Azzurri che vincono 3 ori sui 6 in palio oggi nella categoria senior. Il programma gare ha visto le finali dei 50 rana, 200 stile libero e 50 stile libero. Francesco Bocciardo, classe S5 dopo aver vinto l’oro nei 200 stile libero con un punteggio di 1005 pti ha raccontato: “Sono felice della gara di oggi, non credevo che sarei riuscito a raggiungere i mille punti ma ce l’ho fatta e adesso punto al futuro. La mia vita è cambiata molto da quando è nato mio figlio a Novembre 2023, le priorità sono diverse e gareggiare inizia a essere un po’ difficile, quindi facciamo uno step alla volta verso Parigi.”

Il programma gare si è concluso con la gara più veloce del programma i 50 stile libero con Simone Barlaam, campione Paralimpico e primatista mondiale S9 che ha vinto con il tempo di 24.72 e un punteggio di 1030 pti, davanti allo Statunitense Jamal Hill (S9 1001 pti). Oro italiano anche al femminile con Arjola Trimi (S5) che festeggia nel migliore dei modi il suo 37° compleanno vincendo l’oro in 58.69 e 1013 pti. “Sono molto felice, quest’oro è un regalo che non mi aspettavo – ha raccontato con il suo solito sorriso e poi ha esclamato -. Buon compleanno a me”. E gli auguri ritmati glieli hanno fatti anche tutti gli scatenati spettatori di Lignano Sabbiadoro. Arjola guarda avanti: “Rientravo qui dopo 2 anni lontana dalle gare e non sapevo cosa aspettarmi dopo la lesione al plesso della spalla destra. Sono felicissima, ora un passo alla volta e, dopo Lignano, ci saranno gli Europei di Madeira, poi si vedrà”. Il medagliere dopo due giorni di gare vede quindi l’Italia sempre in testa a quota 12 (5 ori, 5 argenti e 2 bronzi) seguita dalla Gran Bretagna (3 ori e 1 bronzo) mentre per il terzo posto provvisorio Israele supera gli Stati Uniti d’America (4 medaglie totali), grazie all’oro nei 50 rana maschili di Dadaon Ami Omer (SB3 864 pti) che porta il conteggio a 2 ori. Appuntamento a domani per la terza giornata di gare con il seguente programma a partire dalle 9 italiane: 100 metri dorso 50 metri farfalla 200 metri misti.

