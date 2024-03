Lazio, vittoria pesantissima: Frosinone sconfitto 3-2

Il posticipo di questo sabato di Serie A vedeva di fronte il Frosinone e la Lazio, in una gara che valeva molto per entrambe le squadre. Alla fine sono i biancocelesti a esultare: 3-2 il risultato finale.

Le formazioni

Eusebio Di Francesco che opta per il 4-3-3 con Turati tra i pali; Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea a comporre la linea difensiva. Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini a centrocampo, mentre il tridente d’attacco è formato da Soulé, Cheddira e Gelli. Stesso modulo per Giovanni Martusciello con Mandas in porta; Pellegrini, Gila, Romagnoli e Marusic in difesa. A centrocampo spazio a Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre in avanti ci sono Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

La cronaca

Il Frosinone parte meglio e al 13′ va in vantaggio: Zortea crossa dalla sinistra per Lirola, che arriva sul secondo palo e di testa batte Mandas. Nonostante un primo tempo spento, i biancocelesti la pareggiano al 38′: Zaccagni sfrutta al meglio un assist di Guendouzi e batte Turati. Il secondo tempo è di marca ospite, la squadra di Giovanni Martusciello alza la pressione e inizia a giocare a calcio: al 57′ Valentin Castellanos ribalta il risultato, l’attaccante è bravo a sfruttare un assist di Luis Alberto e batte ancora Turati di testa.

La Lazio cala il tris al 62′, doppietta personale da parte di Castellanos che dopo una mischia in area di rigore si trova tutto solo davanti alla porta e non sbaglia per il 3-1. Il Frosinone prova a tornare in partita al 70′: Okoli svetta di testa su situazione da corner, la palla arriva a Cheddira che in rovesciata batte Mandas. All’81’ Luis Alberto va vicino al 4-2 ma Turati salva. Dopo 8′ minuti di recupero finisce la gara: Lazio che prova a scacciare la crisi, Frosinone sempre più giù in classifica.