Medvedev stronca Sinner, i tifosi di Jannik sono furiosi

Da parte di Daniil Medvedev dichiarazioni particolari su Jannik Sinner, monta la polemica tra i tifosi sul giocatore russo

Quella tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è diventata senza dubbio una delle rivalità più interessanti del mondo del tennis. Già diverse sfide importanti tra l’azzurro e il russo, con il trend recente che pare decisamente favorevole all’altoatesino.

Nei primi match tra i due Medvedev aveva fatto pesare la sua superiorità anche attraverso atteggiamenti poco simpatici, come il celebre sbadiglio delle Atp Finals 2021. Mai stato un mostro di simpatia, il tennista russo, che dopo aver battuto Jannik in finale a Rotterdam e Miami, un anno fa, ha visto il vento cambiare, eccome.

Sinner si è preso la sua rivincita nelle finali di Pechino e di Vienna per poi siglare la grande impresa agli Australian Open, rimontando al rivale uno svantaggio di due set. E’ stato per il 22enne il momento della consacrazione. Oltre a quello in cui il russo ha capito di avere un concorrente temibile e sempre più difficile da battere.

Jannik ha già superato Medvedev in classifica e ora mette nel mirino la prima posizione del ranking. Quella che il russo sognava, in vista dell’abdicazione, tra non molto tempo, di Djokovic, scoprendo però di dover fare i conti, oltre che con Alcaraz, proprio con Sinner. Anche per questo, forse, sta provando a stuzzicare a distanza l’azzurro.

Medvedev e un ‘avviso’ a Sinner che fa discutere

Le strade di Medvedev e Sinner potrebbero incrociarsi nuovamente a Indian Wells. Nel primo Masters 1000 della stagione, in California entrambi sono in semifinale, sui due lati opposti del tabellone.

Medvedev dovrà vedersela con un ritrovato Holger Rune, mentre Sinner vivrà un ennesimo capitolo del testa a testa con Alcaraz. In finale, potrebbe esserci una riedizione della finale di Melbourne. E il russo ‘prepara’ così l’ambiente.

Dopo la vittoria nei quarti contro Dimitrov parlando di Sinner ha spiegato: “Resto convinto di aver fatto una grande partita con lui in Australia, ha vinto perché dopo i primi due set ha cambiato qualcosa e ha giocato meglio, non sono io ad essere calato. La striscia di vittorie nel 2024 di Jannik? In questo momento sente tutte le cose giuste a suo favore, è un momento che ho provato anche io in passato, è fantastico. Ma deve essere consapevole che prima o poi finirà“.

Una provocazione dialettica per provare a mettere pressione all’uomo del momento. Ma fin qui abbiamo assistito a un Sinner concentratissimo e che sembra in grado di andare addirittura oltre i propri limiti.